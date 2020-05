Santiago de Liniers: Ex intendente internado grave y su esposa fallecida tras un ataque a tiros



Esta madrugada, en una vivienda del km 36 del municipio de Santiago de Liniers, en circunstancias que se investigan, una pareja resultó gravemente herida con disparos de arma de fuego.





Foto Policia de Misiones





La mujer de 59 años falleció cuando era ingresada al hospital Samic de Eldorado, cerca de las 5 de ese jueves, mientras que el hombre de 56 fue derivado a Posadas, pasadas las 7.30. Se trata de Arnoldo Schoenfisd y su esposa Faustina Antúnez. Arnoldo fue intendente de la localidad entre 2011 y 2019, cuando le cedió la intendencia al hijo de su esposa. Su elección se hizo conocida en todo el país porque hasta antes de ser electo, era el carnicero del pueblo.





La Policía registró el hecho este jueves, a las 4:20, en un inmueble familiar del mencionado municipio. Familiares y allegados, quienes a su vez son vecinos, manifestaron a los investigadores que escucharon gritos y al ingresar a la casa encontraron lesionados a Faustina y a Arnoldo. Ambos presentaban disparos de arma de fuego, según confirmó la Policía de Misiones.









Por medios propios, los familiares los trasladaron al hospital Samic de Eldorado donde se conoció finalmente el deceso de la mujer, mientras que desde ese mismo nosocomio, Arnoldo Schönfisch, fue derivado al hospital de Posadas por su estado crítico.







Efectivos de la Unidad Regional III de Eldorado trabaja pericialmente en la casa donde ocurrió el hecho y busca establecer en qué circunstancias ambas víctimas recibieron los disparos. Se trata de confirmar o descartar si el hecho fue en ocasión de un robo calificado. Pero según fuentes de la investigación el arma fue encontrada en la habitación, al igual que una valija, y no había señales de que hayan ingresado al domicilio a la fuerza, por estas horas se están realizando pericias para determinar si hubo robo o si fue otra la situación.







La elección de Arnoldo en 2011





“Todavía no caigo que soy intendente”, con esta frase resumía Alrnoldo el momento vivido aquel fin de semana de junio cuando fue electo intendente de Santiago de Liniers. Ese domingo en las elecciones provinciales dio el gran batacazo, ganándole al jefe comunal de entonces, Claudio Friedenberger.





“Hace más de 20 años que soy carnicero, y además agricultor” manifestaba en diálogo con El Territorio el martes posterior a su elección el hombre que por esos días sorprendia a propios y extraños en el Alto Paraná. Ese martes 28 de junio de 2011 recibía a El Territorio con el ritmo habitual, y sin cambiar la rutina de cada mañana, Arnoldo comenzaba, en su carnicería de Santiago de Liniers, a cortar la carne mientras los parroquianos de siempre, sonrientes con gestos de picardía, veían a su amigo y carnicero de toda la vida convertirse en el nuevo alcalde del municipio.





“Estaba mirando las urnas, y no pensaba en el resultado final, de pronto me dijeron ganamos. Y ahí no entendía nada”, afirmá Arnoldo con la felicidad a flor de piel. Él se considera un hombre no político, o al menos eso era hasta 2007 cuando incursionó por primerz vez dentro de las filas del Frente Renovador, “en ese entonces saqué más votos que hoy”, afirmaba.





En esa oportunidad se presentó bajo el Frente Para la Victoria, y aproximadamente 210 votos le sirvieron, para ganar la elección que se desarrolló el domingo 26 de junio. Según su propia explicación, la gente lo votó porque según señaló, “nací y sigo viviendo en este lugar, cuando alguien quiere llegar hasta un lugar determinado, usa de referencia mi nombre”.