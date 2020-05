El Gobierno anunció un aumento del 6,12% para todos los jubilados y las AUH a partir de junio

Lo anunció el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta, en una conferencia en Casa Rosada. Más del 80% de los jubilados y pensionados le ganarán a la inflación. La jubilación mínima será de $16.864

















Nota Por Infobae