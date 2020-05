Aumenta la nubosidad y se espera inestabilidad para las próximas horas sobre el sur de nuestra región.

Lluvias y tormentas hacia la noche en gran parte de Misiones



Se inicia una semana con lluvias y tormentas aisladas y de intensidad variable según las zonas. En la capital misionera y el sur provincial se espera que sean fuertes.









Para este lunes pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad por la noche para los departamentos del Sur y Centro de Misiones. La nubosidad será variable y el tiempo cálido, de entre 20°C y 28°C llegando las lluvias por la noche en Posadas y la Zona Sur.





El martes, según el SAT de Posadas continuará cálido, nuboso y con lluvias en la tarde noche como mínima de 20°C y máxima de 28°C. El tiempo lluvioso continuaría el miércoles, más fresco, mejorando por la tarde con mínima de 18°C y máxima de 21°C. El tiempo lluvioso se espera con precipitaciones ocasionales entre la noche del lunes y la mañana del miércoles, señaló la OPAD.







Las áreas de inestabilidad se forman en la región desde este lunes y el mal tiempo podría ocasionar lluvias y tormentas de variada intensidad sobre las zonas Sur y Centro de la provincia. Las tormentas llegarían por la noche y no se descartan eventos aislados de granizo. Para la Zona Norte se prevé cielo nublado a cubierto.







Las lluvias y chaparrones llegarían a acumular entre 4 y hasta 30 mm con una probabilidad de ocurrencia del 78/98%, moderada expectativa de nieblas y neblinas y vientos predominantes del noreste.







Se esperan intensidades moderadas de hasta 36km/h provenientes del sureste del Brasil, más importantes en zona norte, no se descartan ráfagas iniciales entre 60 y 80 km/h.







Hoy lunes, amanecerá templado. Tarde cálida y húmeda, con máxima estimada en 28ºC en Montecarlo con 31°C de sensación térmica, mínima de 14ºC en Eldorado y 12°C de sensación térmica. Esto lo señala la Dirección de Alerta Temprana y se espera en Posada una máxima de 28°C también, según la OPAD.







Mañana, martes, nuevamente la inestabilidad aumenta. Se esperan lluvias y tormentas sobre el sur y centro, especialmente por la mañana, luego las precipitaciones se desplazarían hacia el norte desde la tarde. Se estiman mejoras temporarias dentro de un ambiente primaveral.







Caerán lluvias de entre 5 y hasta 40 mm, más intensas para el sur. Probabilidad de lluvias: 70-90%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Alta. Vientos: predominantes del norte, provenientes del centro del Brasil. Se esperan intensidades moderadas de hasta 41km/h. Más importante para la zona centro, no se descartan ráfagas fuertes en forma puntual.







Amanecerá templado en zona centro y más cálido para el sur, tarde cálida y muy húmeda, con máxima esperada de 24ºC para Apóstoles con 23°C de ST, la mínima, de 16ºC en Fracrán, con 14°C de ST.







El miércoles, el sistema de mal tiempo se debilita debido a la llegada de aire frío y seco, alta presión sobre el centro del país. Aún se esperan lluvias y lloviznas por la mañana en toda la provincia, la mejora definitiva ocurriría desde media mañana para el sur y desde el final de la jornada para las otras zonas.







Las lluvias y lloviznas de mitad de la semana serían de entre 2 y 12 mm. Probabilidad de lluvias: 60-80%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Muy alta. Vientos: predominantes del suroeste, provenientes del centro de Argentina. Se esperan intensidades moderadas/fuertes de hasta 45km/h. Más importante para la zona Sur.







Amanecerá templado, la tarde será templada y mayormente seca para el Sur, siendo la máxima esperada de 24ºC para Piñalito Norte con 23°C de ST, la mínima de 16ºC en San Vicente, con 13°C de ST.