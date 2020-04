Jueves 30 de Abril

Se espera tiempo estable con cielo algo nublado para el sur y centro, despejado para el norte. Continúa el ambiente primaveral.

Más importante para la zona sur.

Viernes 01 de mayo

La nubosidad vuelve a disminuir.Precipitaciones: No se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-5%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja.Vientos: Predominantes del sureste, provenientes del litoral brasileño. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 23km/h.Temperaturas: Amanecerá fresco para el centro-norte. Tarde cálida y mayormente seca, siendo la máxima esperada de 31ºC para Wanda con 33°C de ST, la mínima de 16ºC en Bernardo de Irigoyen y 14°C de ST.Áreas de inestabilidad se forman dentro de un ambiente templado, esta situación provocaría lluvias y tormentas de variada intensidad por la mañana en el sur y desde el mediodía-tarde en las demás zonas, no se descartan eventos aislados de granizo.Precipitaciones: Lluvias moderadas entre 5 y hasta 20 mm, sin descartar acumulados superiores sobre el Alto Paraná. Probabilidad de lluvias: 60/80%. Probabilidad de nieblas y neblinas: AltaVientos: Predominantes del sureste, provenientes del litoral argentino. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 22km/h.Más importantes en zona sur, no se descartan ráfagas superiores en forma puntual.Temperaturas: Amanecerá templado. Tarde cálida para el norte y templada para el centro-sur, con máxima esperada de 30ºC en Andresito y 34°C de sensación térmica, mínima de 17ºC en Oberá y 16°C de sensación térmica.FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.