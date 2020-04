Misiones : Buen tiempo para esta jornada con una temperatura máxima esperada de 26°



El día de hoy habrá pocos cambios en las condiciones del tiempo, el sistema de alta presión continúa manteniendo un cielo despejado en todas las zonas de la provincia y ambiente otoñal.









No se esperan precipitaciones y la probabilidad de nieblas y neblinas será moderada. Los vientos serán predominantes del sur-sureste y provenientes del centro del país. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 29km/h. Más importantes en zona centro.





Temperaturas: amanecerá templado. Se espera una tarde apenas cálida, con máxima esperada de 26ºC en Montecarlo y 24°C de sensación térmica, mínima de 9ºC en San Pedro y 7°C de sensación térmica.







Domingo 12 de abril



Lentamente el sistema de alta presión y la masa de aire templada se aleja al este y da paso a vientos del noreste, por lo que se espera una jornada más cálida. No habría nubosidad en toda la provincia.



Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-0%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada.

Vientos: predominantes del sureste-noreste, provenientes del litoral brasileño. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 27km/h. Más importante para la zona centro.







Temperaturas: amanecerá templado. Se espera una tarde cálida para el norte, siendo la máxima esperada de 28ºC en Puerto Iguazú y 27°C de ST, la mínima de 11ºC en 25 de Mayo y 10°C de ST.







Lunes 13 de abril

La llegada de un frente frío para la región provocará precipitaciones leves a moderadas en todas las zonas de la provincia en forma de chaparrones, principalmente por la tarde y la noche. Será una jornada primaveral.



Precipitaciones: chaparrones aislados entre 6 y 30 mm. Probabilidad de lluvias: 40/70%. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta por la noche



Vientos: predominantes del norte cambiando al sur, provenientes de la región de Mato Grosso Do Sul. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 28km/h. Más importantes en zona sur.



Temperaturas: amanecerá cálido. Se espera una tarde cálida en gran parte de la provincia, con máxima esperada de 30ºC en Eldorado y 33°C de sensación térmica, mínima de 13ºC en Leandro N. Alem y 12°C de sensación térmica.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones