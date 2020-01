El Banco Central postergó un mes la salida de circulación del billete de 5 pesos

Ahora ante el reclamo de l Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la autoridad monetaria postergó los plazos un mes más.La CAC y la CAME habían reclamado que una postergación (en rigor reclamaban suspender la medida por 6 meses) ante la escasez de monedas de 5 pesos en circulación en la actualidad."La desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo", habían indicado desde la CAME.

En la actualidad hay 460 millones de billetes de 5 pesos mientras que las monedas de esa denominación son apenas 94 millones.Desde el Central aseguraron que se siguen poniendo nuevas monedas en circulación de 5 pesos que se suman a las 881 millones de 2 pesos y las 1.839 millones de 1 peso.