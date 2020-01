Cuáles son las razones de Instagram y Facebook para ocultar los “me gusta”



La salud mental no es el único factor para cambiar la dinámica de las redes sociales, según expertos







En los últimos meses de 2019 se ha especulado acerca de la eliminación de los “Me gusta” de las redes sociales Facebook e Instagram. Las compañías tecnológicas han lanzado programas piloto con algunos usuarios para conocer el funcionamiento de las plataformas sin esta función.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, señaló en noviembre del año pasado que el proyecto de quitar los likes, es impulsado por una preocupación de cuidar la salud mental de las personas que utilizan los sitios. "La idea es quitarle la presión a Instagram, hacerla menos competitiva y que la gente se concentre en conectarse con las personas que aman y las inspiran, reducir la ansiedad y la comparación social”, declaró el ejecutivo.Esto derivado de estudios que se han realizado desde 2017 en los que se ha concluido que esta manera de interactuar por internet aumenta la posibilidad de que los jóvenes sufran problemas psicológicos, como ansiedad y depresión. Según un análisis realizado por la Royal Society of Public Health de la Universidad de Cambridge, este tipo de plataformas provoca, además, inseguridad. “Instagram logra fácilmente que las niñas y mujeres se sientan como si sus cuerpos no fueran lo suficientemente buenos mientras la gente agrega filtros y edita sus imágenes para que parezcan perfectas”, se determinó en el estudio.Sin embargo, expertos no consideran que las intenciones de las empresas tecnológicas sean completamente relacionadas con la salud mental. "Me encantaría pensar que es porque se preocupan por la salud mental de todos, pero ese no es su trabajo. Nunca deberíamos asumir que estas compañías de redes sociales con fines de lucro buscan mejoras en nuestra propia salud mental. No están en el negocio de cuidarnos. No venderían nuestros datos privados si ese fuera el caso”, dijo Renee Engeln, profesora de la Universidad de Northwestern en entrevista con el portal Cnet.