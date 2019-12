SOCIEDAD | CHACO | RESISTENCIA : Piden la renuncia de la ministra Gloria Zalazar

Tras el desalojo realizado este jueves por la tarde, en el centro de Resistencia, desde el Movimiento Socialistas Unidos Emerenciano piden la renuncia de la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.“Exigimos la inmediata renuncia de la ministra de Seguridad por la represión sufrida por un movimiento social perteneciente a la CETEP”, señalaron.Además, repudiaron las acciones, “porque no se puede reprimir la protesta social nunca, bajo ningún concepto”, argumentaron.“Indudablemente hay ministros que no están a la altura de las circunstancias y el hambre y la navidad son hechos objetivos concretos que crean una determinada subjetividad, lo que genera reclamos por comida. El que no entiende esa situación y es ministro debe renunciar. A nivel nacional se está hablando de luchar contra el hambre y aquí parece que se lucha reprimiendo. No es el camino”, puntualizaron desde el sector.

“A la vez también decimos: no es el camino que la CETEP se desentienda de este hecho sucedido hoy en nuestra provincia. La CETEP es una organización que maneja recursos, planes y llegada a la Nación, que a veces ningún ministro de provincia pobre como la nuestra tiene. En el Chaco bajó recursos y creó organizaciones con planes sociales que superan en número a los provinciales”, mencionaron.Por ejemplo, remarcaron que la CETEP cuenta con planes llamados “Salario Complementario, que son de 7000 a 15.000 pesos y que de manera independiente, sin que la provincia se meta, lo maneja la organización. No decimos que esté mal, todo lo contrario, si va a la persona pobre bienvenido sea. Pero lo que creemos que está mal es que la CETEP genere pedidos en la provincia del Chaco y ante estos hechos se desentienda de su organización”.

“Aquí hay responsabilidades de lo sucedido. La ministra de seguridad que no sirve y mete una represión en días previos a la navidad. Y la CETEP con sus responsables nacionales y funcionarios y diputados provinciales que hoy ocupan bancas y que habrán estado en sus casas mientras se reprimía gente de ellos”, indicaron desde la organización.