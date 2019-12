Anses adelanta la fecha de pago del bono extraordinario a jubilados

“Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo cobrarán el 27 de diciembre el bono extraordinario que el Gobierno Nacional decidió otorgar en el marco de la política de solidaridad social y de apoyo a los sectores de menores ingresos”, se detalló en la página del organismo.

La medida implica el pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.En el caso de las asignaciones, el bono corresponde a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Hijo con discapacidad y la Asignación por Embarazo para Protección Social. Estos beneficiarios cobrarán $2.000 por cada hijo o hija (hasta cinco) antes de fin de año. En el caso de la Asignación por Embarazo cobrarán los $2.000 las embarazadas que ya estén percibiendo la Asignación.En tanto, los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam), una prestación que otorga la Anses a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión, y de pensiones no contributivas (PNC) percibirán un bono antes de fin de año y otro por el mismo monto en enero de 2020.Este pago extraordinario está destinado a quienes cobran una sola prestación. Esto significa que una persona que percibe un haber jubilatorio y otro por pensión no estará incluida en el pago del bono extraordinario. Así, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, que actualmente es de $14.068, cobrarán $5.000 antes de fin de año y una suma igual en enero del año próximo.El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo al haber percibido por el jubilado o pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de $19.068, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más $5.000.Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH percibirán estos pagos extraordinarios en las cuentas donde habitualmente cobran sus prestaciones, sin tener que hacer ningún trámite especial, de acuerdo a la información publicada por la Anses.