NOTICIAS MISIONES : Un Volkswagen Gol robado en Barracão, Brasil, fue recuperado en Misiones
Un Volkswagen Gol robado en Barracão, Brasil, fue recuperado en Misiones minutos después del hecho gracias al intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambos países. El vehículo fue localizado en una zona de malezas, a la vera de la Ruta Provincial 18, en Dos Hermanas, y quedó bajo resguardo para su posterior restitución al propietario.
El procedimiento se realizó durante la noche del martes, en el marco del Operativo Simultáneo de Fronteras y Divisas Seguras Argentina, Brasil y Paraguay, que mantiene controles y tareas de prevención e investigación en distintos puntos de la frontera misionera.
La intervención se inició a partir de una comunicación del oficial de enlace, quien alertó a la Policía de Misiones sobre el robo de un Volkswagen Gol rojo, con patente brasileña, ocurrido en el municipio de Barracão, estado de Paraná.
Con los datos aportados, efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas, investigadores y personal de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XII desplegaron recorridas y reforzaron el intercambio de información con las autoridades brasileñas.
Los investigadores establecieron como una de las hipótesis que el vehículo podía haber ingresado a territorio argentino a través de la frontera seca. A partir de esa posibilidad, intensificaron el rastrillaje en distintos sectores de la jurisdicción.
Durante un patrullaje a pie realizado a la vera de la Ruta Provincial 18, los efectivos observaron entre las malezas un automóvil que coincidía con las características del vehículo denunciado.
Luego de verificar su dominio y demás características, confirmaron que se trataba del rodado sustraído en Brasil. La Policía procedió al secuestro preventivo y trasladó el vehículo a la dependencia policial.
El automóvil permanece resguardado y a disposición de las autoridades, mientras se realizan las actuaciones necesarias para coordinar su posterior restitución al propietario en Brasil
El procedimiento se realizó durante la noche del martes, en el marco del Operativo Simultáneo de Fronteras y Divisas Seguras Argentina, Brasil y Paraguay, que mantiene controles y tareas de prevención e investigación en distintos puntos de la frontera misionera.
La intervención se inició a partir de una comunicación del oficial de enlace, quien alertó a la Policía de Misiones sobre el robo de un Volkswagen Gol rojo, con patente brasileña, ocurrido en el municipio de Barracão, estado de Paraná.
Con los datos aportados, efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas, investigadores y personal de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XII desplegaron recorridas y reforzaron el intercambio de información con las autoridades brasileñas.
Los investigadores establecieron como una de las hipótesis que el vehículo podía haber ingresado a territorio argentino a través de la frontera seca. A partir de esa posibilidad, intensificaron el rastrillaje en distintos sectores de la jurisdicción.
Durante un patrullaje a pie realizado a la vera de la Ruta Provincial 18, los efectivos observaron entre las malezas un automóvil que coincidía con las características del vehículo denunciado.
Luego de verificar su dominio y demás características, confirmaron que se trataba del rodado sustraído en Brasil. La Policía procedió al secuestro preventivo y trasladó el vehículo a la dependencia policial.
El automóvil permanece resguardado y a disposición de las autoridades, mientras se realizan las actuaciones necesarias para coordinar su posterior restitución al propietario en Brasil
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