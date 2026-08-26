NOTICIAS MISIONES : Un Volkswagen Gol robado en Barracão, Brasil, fue recuperado en Misiones

Un Volkswagen Gol robado en Barracão, Brasil, fue recuperado en Misiones minutos después del hecho gracias al intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambos países. El vehículo fue localizado en una zona de malezas, a la vera de la Ruta Provincial 18, en Dos Hermanas, y quedó bajo resguardo para su posterior restitución al propietario.



