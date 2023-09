Noticias Misiones : Nuevo crédito para monotributistas de hasta $4.000.000: cómo sacarlo

Los montos a los que cada monotributista puede acceder dependen de la categoría a la que pertenezca. Las personas dentro de las categorías A y B pueden solicitar un préstamo de hasta 400.000 pesos.Los monotributistas pueden obtener créditos de hasta 4 millones de pesosLas categorías C, D y E pueden acceder a créditos de hasta 750.000 pesos. Mientras que las categorías F, G y H pueden obtener un préstamo de hasta 1,5 millones de pesos.Cabe destacar que los monotributistas que hayan cumplido con el pago de créditos con tasas de interés anual, obtenidos durante la pandemia, recibirán un bono del 50% del préstamo según su categoría.



¿Cuándo puedo sacar un préstamo siendo monotributista?





Si bien aún no se confirmó cuándo podrán comenzar a solicitar los nuevos créditos , si se saben cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los monotributistas para acceder a estos préstamos.



Para poder obtener créditos de hasta 4 millones de pesos a tasa subsidiada, los monotributistas deben firmar una declaración jurada comprometiéndose a invertir ese dinero en actividades económicas. Con este requisito se busca que los préstamos se destinen a proyectos que ayuden al crecimiento económico y a la generación de empleo.



Sin embargo, no será necesario que luego de obtener el dinero presenten facturas que respalden las compras o inversiones realizadas.



Por otro lado, los monotributistas tienen que presentar una situación crediticia 1 y 2. Esto significa que el Banco Central comprobó la solvencia de aquellas personas, demostrando que cumplieron con sus obligaciones de pago y no se encuentran en riesgo medio o alto en demoras de pago.