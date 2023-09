Noticias Misiones : El Gobierno sorteará autos, motos y electrodomésticos: cómo participar

El Gobierno sorteará autos, motos y electrodomésticos: cómo participar

Con el fin de promover la formalización de la economía, el ministro de Economía, Sergio Massa, sorteará a través de AFIP autos, motos y electrodomésticos a personas que utilicen su tarjeta de débito en comprasEl Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una iniciativa destinada a promover la formalización de la economía y alentar la adhesión al programa "Compre sin IVA". A través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Gobierno nacional llevará a cabo sorteos que ofrecerán atractivos premios, incluyendo automóviles, motos y electrodomésticos.Este programa beneficiará a aproximadamente 9 millones de trabajadores cuyos salarios no superan los $708,000 anuales. Además, se extenderá a jubilados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), monotributistas (excluyendo a aquellos que perciben otros ingresos), y trabajadores de casas particulares.Esta medida complementaria se presenta en consonancia con la reciente devolución del 21% del impuesto sobre el valor agregado (IVA) aplicado al total de la canasta básica, anunciada anteriormente. El objetivo central es estimular la formalización de transacciones comerciales, eliminar las ventas no registradas y asegurar la plena efectividad del programa "Compre sin IVA".El programa "Compre sin IVA" establece que se efectuarán devoluciones de hasta $18,800 por mes a quienes realicen compras de productos de la canasta básica utilizando tarjetas de débito. Esta medida tiene como fin principal aliviar la carga financiera de los ciudadanos, al mismo tiempo que promueve el uso de métodos de pago electrónicos.El anuncio de Massa incluye la introducción de sorteos de automóviles, motos y electrodomésticos como un incentivo adicional para aquellos que utilicen tarjetas de débito para sus compras. Estos sorteos estarán dirigidos tanto a los comerciantes que ofrecen esta modalidad de pago como a los consumidores que la utilizan.A pesar de no especificar los modelos de autos y motos que estarán disponibles en los sorteos, Massa confirmó que la medida entrará en vigor a partir del próximo lunes, lo que brinda a los ciudadanos una razón adicional para participar en el programa "Compre sin IVA" y aprovechar los beneficios asociados.Para aquellos interesados en el programa "Compre sin IVA", se detalla que la devolución del impuesto del 21% se acreditará en un plazo de 48 horas después de realizar la compra, con un tope máximo de $18,800 mensuales.Carlos Castagneto, titular de la AFIP, subrayó que esta medida es una de las más progresivas en términos fiscales y que representa un esfuerzo fiscal sustentable al renunciar a otros gastos del Estado. Esta iniciativa busca beneficiar a un amplio espectro de la población y fomentar la inclusión financiera a través del uso de tarjetas de débito.