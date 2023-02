Noticias Misiones : ANMAT sacó del mercado dos marcas de pan dulce en mal estado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), mediante la Disposición 899/2023 publicada este lunes 6 de febrero en el Boletín Oficial, prohibió la venta de dos marcas de pan dulce.En estos días, en varios lugares se ofrecen distintas marcas de pan dulce en oferta, que son los que no se vendieron en las fiestas de Navidad y fin de año.La ANMAT informó que la investigación del organismo se inició luego de “una notificación de la Superior Unidad de Bromatología Provincial de la provincia de Jujuy (SUNIBROM) en relación al producto Masa tipo pan dulce con frutas marca Cuatro Espigas” que no cumpliría con la normativa alimentaria vigente.Una vez finalizada la investigación, la ANMAT dispuso: “Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos: Masa tipo pan dulce con frutas CUATRO ESPIGAS – Elaborado por: Productos Panificados Electo S.A. – Comercializado por: Fernández María Lorena – Casa 61 M:292 Barrio El Portal de Limache – Salta – RNE 00030146 – RNPA EXT.4060/00876/94”.“Y Pan Dulce con frutas y pasas, marca ELECTO – RNPA 00045521 en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por carecer de registros sanitarios, mencionar en el rotulado registros inexistentes y por no indicar información obligatoria en su rótulo como los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles, resultando ser productos ilegales”.