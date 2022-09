Se realizó el anuncio del inicio de la obra de barrios populares con fibra óptica





Para comenzar el delegado de ENACOM Luis Aguilar dijo - Son 8 barríos populares los que serán beneficiados, en esta oportunidad alrededor de 1000 a 1200 familias serán las que contarán con un servicio de calidad. La inversión sería de 85 millones de pesos. El acceso a este tipo de servicios es para que cada uno de los vecinos pueda contar con los mismos servicios que todos.



Esta inversión es por un fondo fiduciario que con todas las empresas aportan u 5% para que se vuelva en infraestructura.











👉 Este proyecto es un trabajo en conjunto que estamos realizando hace 2 años, ya que, empezamos haciendo encuestas en los distintos barrios. Se va a invertir en infraestructura para poder dar un buen servicio. Esto no va a ser un servicio gratuito, o sea van a abonar cada uno de los servicio igual a cualquiera de los vecinos de Alem.



Nosotros seguimos contratando empresas locales para que el beneficio vuelva a volcarse a la sociedad, por eso, es muy importante, que entendamos que el consumo local vuelve En beneficios para todos los vecinos.



En estos barrios se va a generar un punto de acceso de Internet en alguna oficina, donde se van a poder hacer reuniones, con computadoras y tablet para que puedan tener acceso a Internet y así salir al mundo», argumentó el director de NOR NET Ricardo Fleitas.



La verdad es que hoy muchos residentes de Alem van a ser beneficiados. Hoy van a ser 8 los barrios populares que rrecibirán este beneficio, entre ellos se destacan Espacio Verde, 20 de junio, Sagrada Familia, Hintz, Tung Oíl.



Cada jovencito que está en alguno de estos barrios va a poder contar con el mismo servicio de cualquiera que esté en el centro del municipio.



Esta es una oportunidad histórica para los vecinos que se encuentran mas alejados del casco urbano y así van a poder tener un servicio de calidad sin los costos tan elevados que tenemos en la actualidad.



Para cerrar fue un llamado extraordinario y gracias por esta oportunidad para nuestra gente más necesitada, señaló el Intendente de Leandro N. Alem Waldemar Wolenberg



Participaron del lanzamiento el intendente de Leandro N. Alem Waldemar Wolenberg, el delegado de ENACOM Luis Aguilar, el director de NOR NET, Ricardo Fleitas.















