Paso de la Patria: preocupación por un derrame de combustible en el Paraná

La situación preocupante y la escasez de datos oficiales al respecto motivaron el reclamo de los ambientalistas. Desde Correntinos contra el Cambio Climático, anticiparon que presentarán las correspondientes notas de pedidos de informe.



Incluso mencionaron que analizan la posibilidad de realizar una denuncia ante el Juzgado Federal. “Esto no debe quedar sin que haya responsables”, advirtieron en una publicación en su página oficial de Instagram.



“El río Paraná y todo lo que el significa, viene padeciendo su bajante más importante en los últimos 100 años, a lo que se le suma la negligencia por parte de las empresas operadoras de estos remolcadores. Que contaminar el Paraná no pase desapercibido, que contaminar el río Paraná acarree consecuencias para quienes destruyen nuestros bienes naturales”, completaron y exigieron el compromiso de una serie de organismos gubernamentales.

Lo que se sabía hasta ayer era que la zona afectada se encontraría en aguas abajo de la Isla del Cerrito, cerca de la costa de Paso de la Patria.



Según informó Prefectura Naval, la mancha definida como “superficial” cubriría unos 200 metros de largo por 150 de ancho.

Incertidumbre



Según dieron a conocer fuentes de la zona de Paso de la Patria, cerca de donde se detectó el derrame, la Armada del vecino país habría iniciado un sumario a los responsables de manejar la embarcación de la que salió el combustible.



Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible del Chaco,recorrió la zona afectada durante la tarde.



«La Brigada Operativa Ambiental, junto a Prefectura Naval se encuentran recorriendo la zona afectada por un derrame de hidrocarburo, producido por un remolcador y barcaza los cuales poseen bandera paraguaya. El hecho ocurrido en el río Paraná a km 1.240, en zona de la Isla del Cerrito y Paso de la Patria. Asimismo, ya se realizaron tareas de rigor de control y contención por parte de la Armada de ese país vecino», informaron desde el organismo.



Mientras, los videos se viralizaron en las redes sociales, donde los centenares de comentarios exigiendo acciones inmediatas no se hicieron esperar.



FUENTE: EL LIBERTADOR.