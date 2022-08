Con gol de Luis Vázquez, Boca Juniors le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia en Florencio Varela

El Halcón fue impreciso, aunque el Xeneize también mostró falencias en el mediocampo, sobre todo en Alan Varela. Como suele acostumbrar, el local paró al equipo en ofensiva, con mucha gente en ataque y presión. La visita saltó líneas aprovechando la velocidad de Sebastián Villa, quien generó una acción de peligro por izquierda y luego de un centro y rebote, tuvo Cristian Medina el gol. Sin embargo, su remate en la puerta del área chica fue con pifia.Boca Juniors cedió el protagonismo, intentó presionar en tres cuartos cuando su rival avanzaba, pero no se mostró claro y le costó el partido, tanto en defensa como en ataque. Así y todo contó con una gran chance a su favor, gracias a un error en salida de de Lucas Souto. El lateral buscó a su arquero con un pase hacia atrás, pero este fue anticipado por Luis Vázquez, quien ensayó un taco para Villa, quien fue muy bien presionado por Kevin Gutiérrez, de lo mejor en Defensa.El equipo de Hugo Ibarra tuvo otra oportunidad de contragolpe con un pase preciso entre líneas para Luis Vázquez. Sin embargo, el delantero en la puerta del área decidió mal, buscó un remate cuando tenía por derecha una mejor opción con Sebastián Villa entrando a pura velocidad. El fastidio en los rostros de ambos futbolistas xeneizes fue claro. El equipo no jugó bien, no tuvo precisión, tampoco decidión de ir a buscarlo, y terminó yéndose al descanso con un 0-0 con sabor a poco.El “Xeneize” tiene 20 puntos en el torneo doméstico, nueve menos que el líder Atlético Tucumán (29) y empató en sus dos últimas presentaciones, ante Racing y Rosario Central, en ambos casos cero a cero y con el arquero Agustín Rossi como figura excluyente.Defensa y Justicia, por su parte, con 15 unidades y una racha de cuatro presentaciones sin éxitos, con dos empates y dos derrotas, la más reciente ante Barracas Central (3-1), transita el último segmento del ciclo de Sebastián Beccacece como DT, puesto que anunció que dejará el club a fin de año.En Boca, las semanas sin triunfos y con actuaciones decepcionantes motivaron que el foco de atención esté fijado en el accionar del vicepresidente Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol integrado por ex jugadores del club que deciden el rumbo futbolístico con más errores que aciertos.El título en la Copa de la Liga obtenido en mayo pasado quedó lejos en el tiempo, la posterior eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final ante Corinthians y lo que sobrevino, el despido del DT Sebastián Battaglia, la salida traumática del capitán Carlos Izquierdoz y la falta de refuerzos ocuparon los primeros planos en la agenda boquense.La designación de Hugo Ibarra como DT hasta fin de año lejos de aportar tranquilidad generó más confusión, puesto que el equipo no encuentra el rumbo, los malos resultados se acumulan y en Boca los temas son el futuro entrenador y el próximo mercado de pases, todo esto con casi medio campeonato por jugarse, además de la Copa Argentina en la que defiende el título y está en instancia de cuartos de final.Luego de la fallida actuación ante Central del miércoles por la noche, en la que sólo se salvó el arquero Rossi, el entrenador retocó el equipo con la misión de encontrar funcionamiento, aunque el Boca de Ibarra depende casi exclusivamente de arrestos individuales, en especial del colombiano Sebastián Villa.Para visitar a Defensa y Justicia, el equipo “Xeneize” modifica su defensa, en la que no está el colombiano Frank Fabra por acumulación de amonestaciones, lo que motivó el ingreso de Nicolás Figal a la zaga y que Agustín Sandez pase al lateral izquierdo, luego de haberse desempeñado como segundo marcador central ante los rosarinos.En el mediocampo también sale el paraguayo Óscar Romero e ingresa en su lugar Juan Ramírez, mientras que adelante continúa como delantero junto a Villa el santafecino Luis Vázquez pese a que no marcó ningún gol en el campeonato y que en la última práctica Ibarra probó con Nicolás Orsini en su lugar.Su rival presenta una modificación obligada ya que el defensor Gabriel Alanís fue expulsado ante Barracas Central y deja su lugar a Lucas Souto. Además, Beccacece mete mano en el mediocampo del equipo con varios cambios. La intención del “Halcón” de Varela es aprovechar el mal momento de Boca para asestarle otra estocada y generarle más dudas, a sólo cuatro fechas del Superclásico.En Boca, el objetivo es mejorar el funcionamiento, quedarse con los tres puntos y levantar el rendimiento para asumir mejor los compromisos que vienen, que serán ante el puntero Atlético Tucumán como local, luego frente a Colón en Santa Fe y después el Superclásico en La Bombonera que seguramente definirá el futuro del DT y de varios jugadores que están en la mira por sus flojos rendimientos.En Boca la intención es tener a punto para la semana próxima al defensor Marcos Rojo, quien dejó atrás una lesión muscular que le impidió jugar ante Patronato, Platense, Racing y Central, lo que conspiró contra equipo ya que se trata del capitán y jugador de más jerarquía del plantel.El historia entre ambos es de ocho partidos, con cinco triunfos de Boca, dos empates y uno solo de Defensa y Justicia.Formaciones:Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Lucas Souto, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Nicolás Tripicchio; Christian Ortiz, Tomás Galván, Kevin Gutiérrez, Manuel Duarte, Gastón Togni; Andrés Ríos. DT: Sebastián Beccacece.Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Guillermo Fernández, Juan Ramírez; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Hugo Ibarra.Árbitro: Silvio Trucco.Cancha: Defensa y Justicia.TV: TNT Sports. (Fuente: Infobae)