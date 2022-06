Posadas : Se levantó el paro de los municipales provisoriamente y la tensión continua ..

Porto había mencionado que era probable que no hubiera recolección de residuos esta mañana. Aunque dejó a entrever que la actividad se normalizaría por la tarde.De no acatar la conciliación obligatoria decretada en tiempo récord por la Ministra de Trabajo de la provincia, Silvana Giménez, el sindicato se exponía a sanciones legales. En efecto, el Soemp podría sufrir una intervención o incluso, la pérdida de la personería gremial, si no acataban la Conciliación. En un clima tenso y enrarecido, los trabajadores municipales vuelven a sus actividades habituales.A la espera de la conciliación con la patronal en el Ministerio de Trabajo.