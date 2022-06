El alivio fiscal para monotributistas y autónomos se vota en Diputados



La iniciativa apunta por un lado a actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas; y por otro lado, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.