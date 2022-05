La industria de la pesca ilegal en Malvinas llora por las consecuencias del Brexit

馃憠El millonario saqueo de la pesca, sobre todo de calamar, que en sociedad incurren isle帽os y gallegos en Malvinas, siente el rev茅s por la salida de Gran Breta帽a de la Uni贸n Europea. Aunque el negocio sigue siendo fabuloso, no paran de quejarse por los novedosos aranceles de exportaci贸n.

La estructura econ贸mica artificialmente instrumentada en base al saqueo pesquero por parte de las autoridades brit谩nicas auto impuestas en nuestras Malvinas, tambalea ante los efectos que el Brexit, el 茅xodo de Gran Breta帽a de la Uni贸n Europea, est谩 provocando en su apetitoso negocio, que por d茅cadas les brind贸 ingentes ganancias.

Tanto es as铆 que hoy, a coro, pobladores, empresarios y pol铆ticos isle帽os no paran de lamentarse a trav茅s de los medios y redes sociales, ante la desgracia que ahora deben enfrentar en el rubro.

Por otra parte, comprobaron en carne propia la escasa trascendencia que econ贸micamente tiene Malvinas para el Reino Unido, luego de a帽os advirti茅ndoles a los pol铆ticos brit谩nicos sobre la tormenta que el Brexit les traer铆a a los isle帽os. Una insultante ignorancia que contrasta con los encendidos discursos nacionalistas que cada tanto les env铆an desde Londres. Siempre y cuando no generen gastos.

La palpable realidad para las empresas pesqueras malvinenses, desde el 1 de enero de 2021, fecha de entrada en vigencia del Brexit, es que el fabuloso producto de la pesca que antes desde Galicia se esparc铆a alegremente por toda Europa, hoy debe pagar aranceles impositivos por tratarse de una exportaci贸n, desde Gran Breta帽a hacia la Uni贸n.

En Malvinas se las ven negras para mantener la industria, y a帽oran las cifras a las que estaban acostumbrados antes de tener que desembolsar el 6%, y en casos hasta el 18%, de lo que ahora exportan a Europa.

Lo que no significa que el saqueo pesquero haya dejado de ser un gran negocio. M谩s bien refleja que sus ganancias ya no son inconmensurables, sino apenas fabulosas. El problema es que, tan acostumbrados estaban a embolsar absolutamente todo lo que les ingresaba, que ahora renunciar a ese exiguo porcentaje -como lo hace cualquier econom铆a en el mundo que exporta- pareciera el apocalipsis.

“Estamos pagando millones de euros a las aduanas de la UE que antes no hac铆amos y nunca antes. Es una cantidad sustancial” dice Michael Poole, ex asamble铆sta, hoy gerente general de Fortuna Ltd, la primera empresa isle帽a de pesca.

Blanco sobre negro, el empresario admite entre l谩grimas “entre 10 y 20 millones de euros pagados en tarifas en todo el sector por a帽o”. Y eso es apenas el 6% de lo que se llevan.

Ahora, y tal como refleja un extenso art铆culo al respecto que public贸 The New European, las ileg铆timas autoridades de Malvinas s贸lo atinan a hacer conocer su lacrim贸gena realidad en los medios, mientras esperan por el milagro.

“Nos encantar铆a que la UE aceptara alg煤n tipo de acuerdo especial para volver a ser como antes, pero creo que pol铆ticamente eso parece muy poco probable”, sue帽a Poole.

Curiosamente, Poole fue el encargado del lobby isle帽o ante el gobierno brit谩nico antes del refer茅ndum por el Brexit. Hoy dice que los puntos de vista se los expres贸 a los pol铆ticos en forma privada, “porque no quer铆amos que se nos viera para opinar sobre lo que vimos como una decisi贸n para la gente del Reino Unido”.

Una actual e ileg铆tima legisladora, Teslyn Barkman, mantiene algo m谩s de esperanza, vecina en su caso con la inocencia: “Nos gustar铆a negociar un acuerdo sin aranceles ni cuotas con la UE para nuestros productos pesqueros”.



Fuente:



The New European



Nota Por Agenda Malvinas