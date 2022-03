Herrera supervisó la incorporación de equipamiento para el puerto de Posadas











El Gobernador recorrió el Puerto de Posadas para supervisar la llegada de un autoelevador de última tecnología que permitirá manipular y trasladar contenedores de forma rápida y segura para agilizar la logística fluvial. Destacó que la medida tiene el objetivo de resaltar el valor histórico y cultural del puerto más allá de las ventajas financieras. Además, aseguró que continúan las tratativas para incorporar a la provincia en la Hidrovía Paraná- Paraguay.



El Puerto de Posadas “Teniente de Navío Eliana María Krawczyk” incorporó un autoelevador de última tecnología que permitirá manipular y trasladar contenedores de manera rápida y segura para agilizar la logística fluvial que estará operativo a mediados de año. Así, esta mañana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad fue recibido en la terminal fluvial por el ministro de Industria, Nicolás Trevisán, y el presidente de la Administración Portuaria, Ricardo Babiak, que lo acompañaron en su recorrido por el lugar donde ya se encuentra el equipo que representa lo último en tecnología y consumo eficiente de combustible, y es, además, el único equipamiento que le faltaba al puerto.



El mandatario celebró que, a pesar de las dificultades económicas, Misiones haya podido hacer la inversión necesaria después de concretar y gestionar los recursos financieros en la Nación, ya que “también eso nos pone en el camino del cumplimiento de uno de los objetivos más importantes en materia de la historia de la provincia”. Habló de la necesidad de resaltar la figura cultural e histórica del puerto más allá de las ventajas financieras del lugar en cuestiones macro y mesoeconómicas.



“No debemos olvidar que estamos en un sitio que va a remitir a la historia de la provincia, recuperar la historia del nacimiento de Misiones de cara al río”, señaló. De esta manera, reconoció además la factibilidad de conectar el puerto con el Parque Industrial y de la Innovación Posadas y el desarrollo y la puesta en funcionamiento de otros puntos portuarios, como el de Santa Ana.



Asimismo, comentó que el puerto permitirá el avance de la economía, sobre todo en la reducción de costos de transporte teniendo en cuenta el valor del combustible. Igualmente, aseguró que están trabajando con el Ministerio de Transporte en el reclamo de incorporar a Misiones y a Formosa en la hidrovía, aunque reconoció que “va a llevar su tiempo, pero se van a cumplir esos objetivos”.



En cuanto a la posibilidad de operar bajo bandera extranjera, Herrera Ahuad aseguró que se está conversando con el Ministerio de Transporte y los organismos portuarios de la Nación. Es una negociación que responde a las características fronterizas de Misiones, sobre todo “para que podamos tener una excepción de la normativa para tratar de operar con otras banderas”, algo que no es sencillo, porque tiene aristas sindicales y otras ajenas a Misiones. No obstante, enfatizó que “lo estamos discutiendo y estamos sentados en esa mesa para tratar de resolverlo”, indicó y aclaró que se procura allanar el camino para poder operar hasta tener un flujo importante en el tráfico en la región. Agregó que, a pesar de todo, no duda en inminente operatividad del puerto y “vamos a poder empezar a sacar cargas de la ciudad de Posadas”. Paralelamente, agradeció el papel de Hugo Passalacqua que a finales del 2019 dio el puntapié inicial a la autorización de la operatividad del puerto.



En la visita al puerto acompañaron el ministro Coordinador de Gabinete, Ricardo Wellbach; los diputados provinciales, Hugo Passalacqua, Sonia Rojas Decut, Lucas Romero Spinelli y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.



Una maquinaria esencial para potenciar el puerto



El puerto sumó a su infraestructura un autoelevador, el Reachstaker Liebherr, LRS 545, un equipo indispensable para manipular y trasladar contenedores de forma rápida y ágil, siendo capaz de apilar contenedores hasta la quinta fila. Es un equipo altamente eficiente y confiable, de gran potencia y amigable con el medio ambiente debido al consumo eficiente de combustible y reducción de emisiones. Sirve como intermediario entre los camiones, cuando entran o salen con los contenedores, y la grúa que finalmente deposita los contenedores sobre las barcazas o buques.



El equipamiento es de origen alemán, de la misma fábrica que la grúa, posee las últimas tecnologías y era el único equipamiento que le faltaba al puerto. La compra fue financiada por la provincia, a diferencia de otros puertos, donde los operadores llevan su propio equipamiento. Y cabe señalar, que, a mediados de agosto de 2021 llegó la grúa y con esta incorporación, la Administración Portuaria Posadas Santa Ana (APPSA) en su momento informó que con esta unidad se pondrá en funcionamiento y a disposición de la carga provincial, para recuperar la vía navegable eslabón de la logística fluvial.