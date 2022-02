POLICIALES : Secuestro y abuso en Posadas: una joven denunció que fue agredida sexualmente por 5 hombres

Secuestro y abuso en Posadas: una joven denunció que fue agredida sexualmente por 5 hombres











Una adolescente posadeña denunció en la comisaría seccional sexta haber sido raptada en la vía pública y abusada sexualmente por cinco jóvenes. Uno de ellos es su ex novio de la misma edad, quien fue demorado por la Policía.



La denuncia indica que la joven fue interceptada el lunes, cerca de las 19:00 horas, en la esquina de las avenidas Almirante Brown y Zapiola, por los masculinos que se desplazaban en un automóvil oscuro, con vidrios polarizados y estaban con los rostros cubiertos. La muchacha en ese momento estaba sola y se dirigía a su domicilio.



La víctima estuvo desaparecida durante once horas, y habría sido golpeada, drogada y abusada en una vivienda abandonada, cerca del cementerio La Piedad.



La menor fue hallada en la vía pública, caminando desesperada hacia su domicilio en estado de shock y muy dolorida. Luego fue trasladada al Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga, donde recibió asistencia médica.



El juez de Instrucción 2 de Posadas, Juan Manuel Monte lleva a cabo la intervención del caso, quien solicitó a la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones que se analice el teléfono celular de la adolescente, para rastrear los lugares donde estuvo la víctima.



Hasta el momento, demoraron a un adolescente de 17 años, ex novio de la menor raptada y abusada. El menor señalado fue entregado al resguardo de sus progenitores y se le impuso prohibición de acercamiento hacia la supuesta víctima.







Fuente Nota Creditos Revistacodigos