Tarjeta alimentar ANSES: cuándo pagarán $ 12.000 y quiénes podrán recibirlo





Sin IFE 4, el conjunto de beneficiarias volverán a recibir los montos con un aumento del 12,11% que se adicionó en diciembre, al igual que tres pagos extras.













La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará el próximo martes 11 de enero de 2022 el nuevo calendario de cobro para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social pagará el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar (ahora Programa Alimentario).



Las beneficiarias de ambos planes volverán a cobrar sus asignaciones con el último aumento de 12,11% que se aplicó en diciembre.







Tarjeta Alimentar para Pensión no Contributiva (PnC)



Desde el martes 4 de enero cobrarán la Tarjeta Alimentar las titulares de la Pensión no Contributiva (PnC) ANSES por madre de siete hijos o más.

DNI terminados en 0 y 1: martes 4 de enero

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 5 de enero

DNI terminados en 4 y 5: jueves 6 de enero

DNI terminados en 6 y 7: viernes 7 de enero

DNI terminados en 8 y 9: lunes 10 de enero







DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero

DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero



Tarjeta Alimentar de ANSES para AUE sin plástico: calendario enero 2022



DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 14 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 21 de enero



Tarjeta Alimentar ANSES: cuándo cobran los que poseen el plástico en enero 2022



Los que ya poseen la credencial plástica verán cargado el saldo mensual el tercer viernes del mes. Hay que tener en cuenta que, desde noviembre, ANSES decidió realizar la acreditación en la misma fecha de cobro de la prestación principal.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes la cobran



Desde que el Gobierno decidió extender el alcance de la Tarjeta Alimentar de ANSES, a madres o padres con 7 hijos que cobren Pensiones No Contributivas (PNC), son muchos más los beneficiarios del organismo que pueden contar con la misma. Estas son las condiciones para recibirla:

Madres y padres con hijas e hijos de hasta 14 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE).



Personas con discapacidad que perciben AUH.

Madres con 7 hijos/as o más que perciben Pensiones No Contributivas



Tarjeta Alimentar de ANSES: cuáles son los montos en enero 2022



$6.000 para embarazadas a partir de los 3 meses de gestación, que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social. Y personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

$6.000 para las madres con un hijo de hasta 14 años

$9.000 para las familias con dos hijos de hasta 14 años de edad o discapacitado

$12.000 en el caso de familias que tienen tres o más hijos en la misma franja etaria

$12.000 para las madres que tengan siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva

Tarjeta Alimentar: dónde me anoto



Para recibir la Tarjeta Alimentar no se debe realizar inscripción. El pago se realiza de forma automática a través del cruce de información que realiza el ANSES para designar a quienes les corresponde el beneficio. Así, los titulares de las prestaciones deben mantener sus datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.