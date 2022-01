Rusia no descarta despliegue militar en América Latina si aumenta la tensión con EE.UU.

Las conversaciones en Ginebra y la reunión de ayer entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias de seguridad, mientras Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania.



En una entrevista con el canal ruso RTVI, Ryabkov señaló que “todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses”, y señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Moscú y subir la presión militar.



Ryabkov dijo que Estados Unidos y la OTAN rechazaron el principal pedido de Moscú, una garantía de que la alianza no se expandirá a Ucrania y otras naciones exsoviéticas, y añadió que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las conversaciones.



El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que hay “algunos elementos y matices positivos” durante las conversaciones, pero las describió como “fracasadas” debido a los marcados desacuerdos sobre las demandas clave de Rusia.



“Las conversaciones se iniciaron para recibir respuestas específicas a temas principales concretos que se plantearon, y quedaron desacuerdos sobre esos temas principales, lo cual es malo”, dijo en una conferencia telefónica con periodistas.

Ruptura total



Peskov advirtió sobre una ruptura total de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia si se adoptan las sanciones propuestas contra el presidente ruso, y otros importantes líderes civiles y militares. Las medidas, sugeridas por los demócratas del Senado, también apuntarían a las principales instituciones financieras rusas si Moscú envía tropas a Ucrania.



Peskov criticó las propuestas como un intento de aumentar la presión sobre Moscú durante las conversaciones y dijo que no funcionaría.



“Se trata de sanciones, que teniendo en cuenta la inevitable respuesta adecuada, equivalen efectivamente a una iniciativa para romper relaciones”, advirtió, y agregó que Rusia responderá en especie para proteger sus intereses.



Las conversaciones se producen cuando se estima que 100.000 soldados, tanques y equipo militar pesado rusos están listos para el combate y se concentran cerca de la frontera oriental de Ucrania. El despliegue causó profundas preocupaciones en Kiev y Occidente de que Moscú se esté preparando para una invasión. Rusia niega este escenario y, a su vez, acusa a Estados Unidos y la OTAN de amenazar su seguridad al colocar personal y equipos militares en Europa Central y Oriental.

















Peskov rechazó los pedidos de Occidente para que Rusia ayude a reducir las tensiones retirando las tropas de las áreas cercanas a Ucrania, y señaló que el país es libre de moverlas donde lo considere necesario en su propio territorio.



Las tensiones en torno a Ucrania y las demandas de Rusia a Occidente aparecieron nuevamente sobre la mesa en la reunión del jueves de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.



“Es casi imposible que la OTAN nos dicte dónde debemos mover nuestras fuerzas armadas en el territorio ruso”, dijo.

“Riesgo de guerra”



El Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, quien asumió el cargo de presidente en ejercicio de la OSCE, señaló en su discurso de apertura que “el riesgo de guerra en el área de la OSCE es ahora mayor que nunca en los últimos 30 años”.













“Durante varias semanas, nos hemos enfrentado a la posibilidad de una gran escalada militar en Europa del Este”, dijo. “Recientemente hemos escuchado una demanda de garantías de seguridad relacionadas con una parte importante del área de la OSCE y el discurso renovado sobre las esferas de influencia. Todos estos aspectos requieren una evaluación internacional seria y una reacción adecuada”.



Rau enfatizó la necesidad de “centrarse en una resolución pacífica de un conflicto en Ucrania y sus alrededores… con pleno respeto de la soberanía, la integridad territorial y la unidad de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”.



Por su parte, Rusia no ve motivos para organizar “en los próximos días” una nueva ronda de negociaciones con Occidente sobre las exigencias de seguridad de Moscú, hoy declaró un alto diplomático tras las primeras reuniones marcadas por las divergencias.



“Sin que aclaremos si hay (…) flexibilidad del otro lado sobre cuestiones importantes, no hay razón para sentarse en la mesa en los próximos días, reunirse de nuevo y empezar las mismas discusiones”, declaró el Serguéi Riabkov en su entrevista.



Agencias AP y AFP



Fuente LA NACION