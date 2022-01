Policías tuvieron que tapar un bache que Vialidad no se hace cargo





Ocurrió en Alem, donde la Dirección de Vialidad brilla por su ausencia, y hace mucho tiempo se espera por reparaciones y obras que nunca llegan.













En el día de ayer 07/01/2022, mientras los policías realizaban un operativo, para que los manifestantes del M.A.R. no cortaran la Ruta 14, notaron que varios autos caían o golpeaban en un pozo del asfalto







Enceguida vino una camioneta de la policía con cemento, piedra y arena, hicieron una mezcla y taparon el gran bache.





Una señor que estaba observando preguntó por curiosidad ¿Porque hacen ustedes ese trabajo? A lo que los uniformados respondieron; «Es para que no ocurra un accidente señora «.









En lugares donde los organismos encargados de hacer su trabajo, no lo hacen; es bueno aplaudir y felicitar a algunos que mal o bien se ocupan de lo que no le corresponde.