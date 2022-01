Curiosidades sobre los Reyes Magos

👉¿Realmente eran reyes? ¿De dónde vienen sus nombres? Enterate de datos pocos conocidos sobre los reyes magos.





👀 Este jueves 6 de enero se celebra en casi todo el mundo el Día de los Reyes Magos. Hay muchos datos curiosos que puede que no conozcas y son los siguientes:







1. Presencia en la Biblia



Solo el Evangelio de San Mateo menciona a los Reyes Magos. Lo hace de manera escueta, relatando su llegada a Jerusalén para adorar “al rey de los judíos que acaba de nacer”.



También los nombra para narrar cómo Herodes se sirvió de ellos para intentar localizar a Jesús. Otras tradiciones cristianas, como el Evangelio de la infancia, del siglo II, dan más detalles, como que los Reyes iban acompañados en su viaje por tres legiones: persas, babilónicos y asiáticos.







2. No se dice que fueran reyes



En la Biblia no se habla de ellos como reyes, sí como magos. Sobre la denominación de magos, hay que tener en cuenta que el libro sagrado castiga la magia, por lo que la presencia ante Jesús de hombres que la practicaban se admite porque magos en griego también significa “hombre sabio o de ciencia”.



3. ¿Cuántos eran?



En el Evangelio no se dice cuántos eran exactamente. Hay tradiciones que apuntan a que podrían haber sido siete o doce, como los armenios. Sin embargo, se estableció que fueron tres porque los regalos al Mesías fueron tres: oro, incienso y mirra. El teólogo Orígenes les asignó esa cifra en el siglo IV, y en el V el papa León I estableció oficialmente ese número para toda la cristiandad.





4. ¿De dónde vienen sus nombres?





Este dato no aparece en la Biblia. Las primeras referencias corresponden a dos textos del siglo V, que los llaman Melichior, Gathaspa y Bithisarea y Melkon, Gaspard y Balthazar. Por otro lado, en un mosaico del siglo VI que se encuentra en la Iglesia de San Apolinar Nuovo, en Rávena (Italia) aparecen los tres Reyes y, sobre sus cabezas, los nombres que todos conocemos: Melchor, Gaspar y Baltasar.



5. Distintas interpretaciones



Existen distintas teorías con respecto a los Reyes Magos. Unas afirman que representan los tres continentes entonces conocidos: Europa, África y Asia. Otras dicen que eran sacerdotes persas o incluso doctores babilónicos.





6. ¿Por qué el 6 de enero?



En principio, ese día se celebraba la Epifanía, la revelación de Jesús al mundo no judío, aunque ya en otras culturas el 6 de enero era una fiesta relacionada con el solsticio de invierno. En el siglo V se identificó esta fecha con la Adoración de los Reyes Magos y la palabra epifanía pasó a designar asimismo ese episodio del rito católico.





7. El origen de la rosca



Se cree que su origen se sitúa en la Antigua Roma, en las fiestas de Saturnalia o Saturnales, jornadas en las que los romanos festejaban que los días se iban haciendo más largos. Estos días era costumbre repartir entre las clases bajas unas tortas redondas elaboradas con higos, dátiles o miel que escondían en su interior un haba. Aquel esclavo que tuviera la suerte de encontrarla sería nombrado ‘rey de reyes’ por un tiempo limitado y recibiría toda clase de favores y comodidades.





8. Las cabalgatas



La primera Cabalgata de los Reyes Magos se realizó en Barcelona en 1855. Se celebra todos los años el 5 de enero por la tarde en España, Andorra, República Checa, Polonia y algunas localidades de Portugal y México.



9. La Pascua de los Negros





Es una de las tradiciones más curiosas. En tiempos de la colonización española, en Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, México, Uruguay, Chile y Paraguay el 6 de enero era día de asueto para los esclavos africanos, que salían a las calles a bailar. Por eso, esta fecha se sigue conmemorando en algunos lugares de América como Pascua de los Negros o día de San Baltasar.





10. ¿Hubo un cuarto Rey Mago?



Hay quien cree que hubo un cuarto Rey Mago: Artabán. Según algunas leyendas, este Rey Mago habría parado por el camino para atender a un hombre mayor moribundo. Como consecuencia, llegó tarde a Judea y como castigo fue apresado y encerrado 30 años en el palacio de Jerusalén. Esta historia fue recolectada por el teólogo Henry van Dyke en un cuento navideño llamado El otro rey Mago (1896).