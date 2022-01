Así formará Argentina hoy ante Chile en el choque por las Eliminatorias Sudamericanas

Luego de haber asegurado su boleto al Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina se prepara para visitar a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. Para este compromiso, Lionel Scaloni se verá obligado a realizar algunos cambios entre los habituales titulares ya que, por ejemplo, no contará con Lionel Messi, quien no fue citado de común acuerdo con el entrenador.



La de la Pulga es la baja más resonante entre los futbolistas que acostumbra a convocar el técnico santafesino. La ausencia del jugador del PSG se debe a que el plazo de recuperación tras contraer Covid-19 demoró más de lo esperado y acordaron darle descanso para que se ponga bien en su club.



Sin embargo, entre los que no estarán disponible para esta doble fecha también se encuentra Cristian Romero, una fija en la zaga central, que hace poco se reincorporó a los entrenamientos del Tottenham tras la lesión que sufrió en el clásico Argentina – Brasil.



Además, luego de dar la lista, Joaquín Correa tuvo que ser desafectado por una distensión, por lo que se suma a un importante grupo de lesionados en el seleccionado que completan Juan Foyth, Nicolás Domínguez y Exequiel Palacios. A su vez, Guido Rodríguez dio positivo de Covid-19 y no será de la partida.



Por otro lado, en la tarde del martes se anunció la convocatoria de Nehuén Pérez debido a que, además de las bajas mencionadas, Lucas Martínez Quarta no termina de recuperarse del todo tras haber tenido coronavirus y aun padece una pequeña carga viral.



Con ese panorama, Scaloni deberá definir el once titular para visitar a La Roja y tiene dos dudas. Germán Pezzella está suspendido por acumulación de amarillas y no será opción, por lo que Lisandro Martínez ocuparía el lugar de Cuti y Paulo Dybala se sumaría a la delantera por la Pulga. No obstante, el entrenador podría probar otras variantes en algunos puestos. Los últimos en ser descartados para este compromiso fueron Alexis Mac Callister, que dio positivo, y Emiliano Buendía, por ser contacto estrecho.



La probable formación de Argentina



Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala o Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



La probable formación de Chile



Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Claudio Baeza o Charles Aránguiz, Tomás Alarcón o Erick Pulgar, Marcelo Allende; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Alexis Sánchez.. DT: Martín Lasarte.



