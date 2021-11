Finalizó la primera etapa de la entrega de microcréditos a emprendedores misioneros





Con el objetivo de fortalecer las economías regionales y fomentar el emprendedurismo, el Gobierno de Misiones trabaja en la implementación de créditos y capacitaciones a emprendedoras y emprendedores de la provincia.





El Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud finalizo la entrega de microcréditos a emprendedoras y emprendedores de Misiones. Cabe recordar que este programa se gestionaba anteriormente solo a través de organizaciones sociales y actualmente todo el trámite canaliza desde el estado, como respuesta a la necesidad de políticas públicas descentralizadas.La ministra, Benilda Dammer, destacó el trabajo realizado por las diferentes áreas que aunaron esfuerzos para que los beneficios lleguen a la comunidad emprendedora. “Las emprendedoras y emprendedores pasaron una serie de etapas, de capacitaciones, tanto por los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, como por la Universidad Popular de Misiones (UPM), para trabajar en el nivel y calidad de sus productos, para ingresar al mercado formal de la economía con la marca de Hecho en Misiones”, indicó.

El área responsable de la entrega fue la Subsecretaría de Coordinación y Promoción de la Economía Social que recorrió durante el último mes 16 municipios donde acercaron el beneficio a 400 emprendedores de la provincia. El subsecretario, Sebastián Ortíz, indicó que los créditos tienen un monto que van desde los 15.000 a 25.000 pesos y que fueron gestionados a través de la Comisión Nacional de Microcréditos (CoNaMi) dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siendo Misiones la primer provincia en entregar créditos a través de las áreas sociales de los municipios, con un total de 9.220.000 pesos en todo Misiones.Muchos de estos emprendedores tienen como ingreso principal las ganancias generadas por su proyecto productivo, por lo que este beneficio significa una ayuda inmejorable para que su emprendimiento crezca. Tal es el caso de Yohana Aguilar que está al frente de un emprendimiento familiar, “la verdad es que nos viene muy bien, porque estábamos necesitando nueva maquinaria nueva, porque la demanda de nuestros productos crece y ya no estábamos dando abasto y con esto podemos renovarnos”, expresó. Por su parte, Leticia Rojas es otra emprendedora que aprovechó la oportunidad que le brindó el estado, para ampliar y actualizar su negocio. “En decoración tenés que renovarte, porque si no te quedás estancada y no tenés más trabajo, entonces viene bien el crédito para comprar más insumos”, explicó.

El programa incluye capacitaciones a los técnicos y a los emprendedores, seguimiento constante de los proyectos y estrategias de comercialización para lograr mejores ventas. En esta primera etapa del programa se incluyeron a 16 municipios de la provincia donde se entregaron los créditos en el transcurso del mes de octubre, que son: Capital, San Ignacio, Puerto Leoni, Puerto Rico, Jardín América, San Vicente, Colonia Victoria, Puerto Esperanza, Eldorado, Apóstoles, San Javier, Leandro N. Alem, Campo Viera, Dos de Mayo, San Pedro y El Soberbio.De esta manera, el estado provincial trabaja en la implementación de políticas públicas que generen las condiciones necesarias para el crecimiento del emprendedurismo en Misiones y articula con sus diferentes organismos para garantizar que misioneras y misioneros que quieran emprender, tengan la posibilidad de progresar y aportar para el crecimiento de las economías regionales.