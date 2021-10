Conducía alcoholizada y provocó una colisión en Posadas





Un fuerte choque entre dos vehículos se registró en la mañana de este domingo en la intersección de las avenidas San Martín y Tambor de Tacuarí, en la ciudad de Posadas.





De acuerdo a datos preliminares de los voceros policiales, la colisión se dio entre un Ford Fiesta al mando de Marcela I. (40) y un Volkswagen Up conducido por María G. (19). Como consecuencia del impacto, sólo se registraron daños materiales.





Ambas conductoras fueron sometidas al test de alcoholemia, que determinó que la joven del Up, conducía con 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre. La conductora del Ford Fiesta, en tanto, no arrojó positivo.