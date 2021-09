Boca recibe a Defensa y Justicia, con la ilusión de extender su buena racha y seguir escalando posiciones

Se enfrentarán este martes en la Bombonera. El Xeneize busca sumar tres puntos para mantenerse con chances en la Liga Profesional y acercarse a la zona de clasificación a la Libertadores.



















Boca recibirá este martes a Defensa y Justicia y buscará un nuevo triunfo que le permita seguir escalando puestos en la tabla de posiciones de la Liga Profesional del fútbol argentino.

El encuentro se jugará a partir de las 21 en la Bombonera. Contará con el arbitraje de Ariel Penel, quien estará asistido por los jueces de línea Facundo Rodríguez y Adrián Delbarba, y será televisado Fox Sports Premium.

Xeneize viene de vencer por 2 a 1 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y acumula 14 unidades. Para este duelo, el entrenador Sebastián Battaglia no podrá contar con Agustín Almendra, quien sintió una pequeña molestia en un cuádriceps y por precaución tuvo que abandonar la práctica del domingo.

Por más que los estudios realizados no arrojaron ningún tipo de lesión muscular, el cuerpo técnico decidió preservarlo. Esto le daría un lugar en el 11 inicial a Aaron Molinas. El otro cambio respecto de la victoria frente al Canalla sería el ingreso de Diego González en lugar de Cristian Medina.

Battaglia no podrá contar con Luis Advincula, quien regresó tras jugar la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas con Perú, pero se encuentra aislado porque viajó en un vuelo comercial. Así, Marcelo Weigandt se mantendrá en el lateral por la derecha.

Defensa y Justicia (13 puntos) viene de igualar 1 a 1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Liga Profesional y de caer por penales ante Tigre en la Copa Argentina.

El entrenador Sebastián Beccacece no dio a conocer el equipo que jugará en la Bombonera, pero se estima que pondría en cancha una alineación similar a la que inició el encuentro ante el elenco santiagueño.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Jorman Campuzano; Diego González, Aaron Molinas, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Hugo Silva, Adonis Frías, Nicolás Tripiccio, Alexis Soto; Francisco Pizzini, Kevin Gutiérrez, Gabriel Hachen, Carlos Rotondi; Walter Bou y Rodrigo Contreras. DT: Sebastián Beccacece.

Así sigue la fecha 11

Además del Boca-Defensa y Justicia, este martes se jugarán otros tres encuentros: Talleres recibirá a Platense, Arsenal hará lo propio con Colón y Atlético Tucumán visitará a Central Córdoba. Y la acción seguirá el miércoles. Mirá todo el cronograma.

Martes 14 de septiembre

A las 14.15, Talleres-Platense por TNT Sports.

A las 16.30, Arsenal-Colón por Fox Sports Premium.

A las 18.45, Central Córdoba-Atlético Tucumán por TNT Sports.

A las 21, Boca-Defensa y Justicia por Fox Sports Premium

Miércoles 15 de septiembre

A las 14.15, Unión-Estudiantes por Fox Sports Premium.

A las 16.30, Argentinos-Patronato por TNT Sports.

A las 18.45, Banfield-Rosario Central por TV Pública.

A las 21, Newell’s-River por TNT Sports.