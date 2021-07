Atraco a Bolsaplast: Incautan el auto usado y detienen al primer sospechoso

La investigación iniciada tras el millonario atraco perpetrado en perjuicio de un local de la empresa posadeña Bolsaplast durante la tarde del lunes dio sus primeros resultados apenas 24 horas después. Primero fue localizado el automóvil presuntamente utilizado para el hecho y poco después cayó uno de los sospechosos.De acuerdo lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, la clave de la pesquisa fue la localización del automóvil Ford Ka que aparecía en las filmaciones de las cámaras de seguridad que habían captado la secuencia del atraco perpetrado por al menos tres personas durante la tarde del lunes en el comercio ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas, donde los delincuentes se habían apoderado de un botín cercano al millón de pesos.Las mismas fuentes señalaron que tras el relevamiento de los registros fílmicos los pesquisas de la División Investigaciones de la Unidad Regional I identificaron el rodado y la búsqueda comenzó a dar resultados ayer al mediodía.Según detallaron, el vehículo fue hallado estacionado en inmediaciones a la avenida Quaranta y la calle 65, lugar en el cual se montó entonces una vigilancia encubierta hasta que apareciera algún implicado.De las averiguaciones realizadas se supo que el rodado estaba a punto de ser comercializado a una familia perteneciente a la comunidad gitana y fue así que la espera dio resultado porque poco después se acercó un hombre que aparentemente cumplía labores de gestoría para la transacción.El hombre, de 30 años, fue demorado en averiguación de sus antecedentes y sería familiar de unos los principales sospechosos del atraco, pero hasta el momento nada lo ligaría con el robo.Lo cierto es que después de ese procedimiento los pesquisas continuaron trabajando y sabían que la detención de uno de los implicados era cuestión de horas.Y así fue, dado que cerca de las 20.10, efectivos de la Dirección Agrupación Motorizada concretaron la captura de Mauricio Teobaldo “Whisky” D. (24), quien sería uno de los autores del robo calificado.Whisky fue detenido saltando muros y techos de viviendas.La detención fue concretada en inmediaciones a la avenida López Torres y la calle Mendoza, donde una vecina alertó al 911 que un joven pretendía ingresar a la fuerza a su domicilio.Los uniformados acudieron y al llegar constataron que el implicado reunía las mismas características que el sospechoso buscado por el asalto a Bolsaplast.En esa instancia, narraron las fuentes, el implicado intentó escapar por los techos de las viviendas lindantes, aunque no pudo concretar su cometido y acabó siendo interceptado por los efectivos intervinientes, quienes luego lo trasladaron hasta la Comisaría Tercera, donde quedó alojado a disposición del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos.A disposición de las mismas autoridades quedó el automóvil Ford Ka secuestrado en horas del mediodía, como así también varios teléfonos celulares que fueron incautados en otro procedimiento ejecutado durante la jornada. A su turno, los aparatos serán peritados y podrían arrojar información útil para dar con los demás involucrados en el hecho.Angustiado y preocupadoFederico Gatner, propietario de la firma damnificada, dialogó ayer con Radioactiva 100.7 y se mostró angustiado por la situación y soprendido por el modus operandi que evidenciaron los asaltantes.“Entrar en contramano, bajar personas con pistolas... la verdad que estamos muy sorprendidos de la inteligencia o de cómo conocían todo para manejarse con esa libertad”, expresó.También comentó que aún sigue “muy angustiado y preocupado por la manera de actuar y por el dinero que sustrajeron”, pero añadió que “estamos convencidos de que la Policía va encontrar a los responsables y va hacer lo que tiene que hacer”.Al ser consultado por el estado de la empleada que estaba al momento del atraco, Gatner señaló que “está bien, tuvo apoyo psicológico por parte de la Policía. Por supuesto que en un primer momento estuvo muy shockeada, entró en crisis y realmente debe ser una sensación muy, muy fea porque uno no sabe qué decirle, tener a alguien apuntándote con un revólver no debe ser nada agradable”.Además, agregó que “la chica había entrado a esa hora porque estaba esperando a un camión nuestro que venía del interior y bueno, se ve que ya lo tenían estudiado y analizado. La amenazaron con un revólver y se llevaron la recaudación de muchos días, los sueldos de la gente. Por suerte fue sólo económico el problema y no le hicieron nada a ella”.