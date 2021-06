Play Store recomienda eliminar ocho aplicaciones infectadas con un peligroso malware

En esta época, cuando el internet vive su máximo auge, no cabe duda que esta tecnología se puede ver como una representación de la sociedad incluyendo sus problemas de seguridad. Prácticamente desde su inicio, la web se ha visto infectada de archivos malware que buscan robar información crucial con la cual hacer daño a los internautas.Por medio del robo de contraseñas u otros datos personales, estos ‘ladrones de la red’ intentan obtener, principalmente, beneficios económicos con sus artimañas. Ejemplo de esto es ‘Joker’, un malware que desde hace algunos años ha causado toda clase de estragos a los usuarios del sistema operativo de Google: Android.Así, han sido varias temporadas en las que la Play Store ha denunciado la aparición de aplicaciones cuya única función ha sido alojar a ‘Joker’, bajo una fachada de ayuda. Pues, después de casi un año sin saber de este malware, una vez más Google reportó una nueva aparición esta vez en ocho aplicaciones de su tienda virtual.De acuerdo con información del portal especializado Computer Hoy, la Play Store descubrió que durante varios meses ‘Joker’ logró evadir los sistemas de seguridad de Google alojándose en las siguientes apps:Auxiliary Message, Fast Magic SMS, FreeCamScanner, Super Message, Element Scanner, Go Messages, Travel Wallpapers y Super SMS.¿Qué es un malware?Cabe recordar que, malware nace de la combinación de las palabras “malicioso” (mal) y “software” (ware).En la mayoría de los casos, el malware llega a los dispositivos al descargar aplicaciones que vienen infectadas desde su fabricación. En otros, también pueden venir en archivos de texto como PDF o Word o en comprimidos como RAR; y aunque son difíciles de detectar, una de las principales señales es la pérdida de velocidad en el dispositivo, que puede derivar en la pérdida de control total del móvil.En cuanto a su funcionamiento, el sistema es sencillo: el virus otorga el control del dispositivo a otro que de forma remota puede acceder a toda la información alojada en este.Una persona utiliza un ordenador portátil. EFE/SASCHA STEINBACH/ArchivoRecomendaciones para evitar el malwareAfortunadamente, en cuanto Google se dio cuenta de la presencia de este virus en su software, decidió eliminar las aplicaciones infectadas; sin embargo, es necesario que los usuarios que hayan instalado las apps en sus smartphones antes de la depuración hecha por la Play Store eliminen las APK para así evitar cualquier vulneración a su privacidad.Cabe recordar que, es importante siempre antes de instalar una aplicación ver el número de estrellas que tiene en la Play Store, además de los comentarios que otros usuarios han publicado sobre su experiencia al usar la app. Igualmente, se recomienda no instalar aplicaciones externas a las que viven en la tienda de Google.Asimismo, es importante contar con un antivirus que ofrezca una protección completa y en tiempo real al teléfono. En estos casos, aplicaciones como Avast Mobile Security, Kaspersky o Esetnod32 suelen funcionar de forma óptima en cualquier dispositivo Android.Además, si tiene opciones de pagar la versión premium de estos antivirus (que sería lo ideal), contaría con características como el anti-phishing que lanza una alerta en el momento en que detecta que una página está suplantando a otra.