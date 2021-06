Internaron a Susana Giménez por una complicación en su cuadro de coronavirus

Debido a la baja saturación de oxígeno en sangre, la conductora se encuentra en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.















Luego de complicarse su cuadro de COVID-19, Susana Giménez fue internada en el en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Uruguay. En las últimas horas empezó a tener una baja saturación de oxígeno en sangre y se encuentra en una sala común bajo observación.

La conductora había empezado a tener síntomas este fin de semana después de recibir la segunda dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer.

“Hay dos colegas uruguayos que nos informan que está en una sala común bajo observación. Esto quiere decir tiene un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas, por el que los especialistas prefieren seguirla de cerca para su tranquilidad”, aportó Guillermo Lobo en TN de Noche (TN).

En ese sentido, Javier Fabracci describió el marco en el que se realizó la internación. “Con el correr de los días, empezó el decaimiento. Se agravó el dolor en su cuerpo y estaba saturando bajo. A partir de eso se hizo una tomografía y se decidió que quedara internada para ser monitoreada. Por el momento no se habla de una asistencia de oxígeno. Simplemente es una internación por previsión. Y hay que tener en cuenta la edad”, señaló.

Luego de esa esa información, Lobo añadió que una leve saturación ya es un motivo suficiente como para que los especialistas opten por hacerle un seguimiento cercano a un paciente. “Mañana van a repetir los estudios en los pulmones”, adelantó.

Giménez recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 24 de abril en el predio del Campus Municipal de Maldonado, Uruguay. En aquella oportunidad, se la vio muy simpática y se tomó unos minutos para saludar a los fanáticos que se acercaron para pedirle una foto.

El contexto cambió este fin de semana cuando recibió la segunda dosis. La diva adelantó la fecha que tenía asignada y se dirigió al mismo predio donde había sido inmunizada previamente, pero esta vez la situación fue muy distinta. No hubo fotos y la prensa casi no se enteró. Por ese motivo, se empezó a especular que tenía intenciones de partir cuánto antes hacia Miami o la Argentina, donde se rumorea que podría retomar su clásico programa en la pantalla de Telefe y en la plataforma Paramount+.

Luego de que se hiciera público que la diva había dado positivo, Ángel de Brito aportó algunos datos en diálogo con Diego Leuco y Luciana Geuna. “La primera que tuvo síntomas fue una de sus empleadas. Pero es imposible determinar quién se contagió primero”, señaló el periodista. Y completó: “Susana, primero tuvo tos y después algunos dolores”. Ese cuadro se agravó en las últimas horas.