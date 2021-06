Herrera Ahuad y el Fondo de Crédito presentan nuevos programas y líneas de créditos

El Gobernador participó en el lanzamiento de nuevos programas y ofertas crediticias del Fondo de Crédito de Misiones que reestructura su propuesta para adecuarla a las necesidades actuales. También, recorrió las remodeladas instalaciones de la dependencia del organismo crediticio en Posadas. Además, adelantó la posibilidad de abrir nuevas oficinas del Fondo de Crédito en Puerto Rico y San Vicente.En la mañana de este martes, el Fondo de Crédito de Misiones presentó nuevos programas y nuevas líneas de crédito más específicas y sectorizadas, de modo de reestructurar su propuesta para adecuarla a las necesidades actuales. Además, en la misma oportunidad el gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió las nuevas oficinas del organismo. Las instalaciones, ubicadas en la avenida Uruguay 2848, cuentan con oficinas modernas e inteligentes, en las que habrá espacios de coworking para conectar y crear oportunidades profesionales y personales para emprendedores misioneros.El mandatario en la jornada declaró que su recorrida por el Fondo de Créditos es para anunciar algunas cuestiones que continúan diferentes tipos de programas de financiamiento, y destacó que hacen hincapié en el campo de la innovación. Destacó que hoy el organismo con sus nuevas reestructuración responde a una dinámica creciente en materia de lo que demanda hoy el mundo, también en tecnología e infraestructura. Igualmente, valoró el labor del Fondo de Crédito por realizar “un enorme trabajo extramuro no solo presencialmente sino también por vía online”.Asimismo, Herrera Ahuad expresó que el Fondo de Créditos “sigue siendo una institución extremadamente seria que ayuda y acompaña a las políticas públicas del Gobierno Provincial sobre todo en tiempos difíciles, donde su misión es sentarse al lado de quienes producen y de quienes generan nuevos emprendimientos”. En la misma línea remarcó que algo fundamental en ella es que “no ha sido una institución de búsqueda de un lucro financiero sino que es una institución que se acomoda a las diferentes situaciones y necesidades de la sociedad y de nuestra comunidad de emprendedores, trabajadores independientes, como de aquellos que quieren innovar”.Por lo demás, valoró que la institución da la posibilidad de poder acceder a programas de financiamiento cuando en el resto de la Argentina no existen prácticamente y es muy difícil hacerlo desde la banca privada. Así, destacó que el Fondo de Crédito “busca siempre ese equilibrio y esa comunión de poder conjugar la idea de aquellos que quieren llevar adelante su emprendimiento y la posibilidad de financiamiento”. En tanto, sostuvo la idea maravillosa de haber creado el organismo sobre todo “para generar accesibilidad a la producción pero que en el tiempo de pandemia es una de las herramientas más importantes que tiene la gente”.Conjuntamente, Herrera Ahuad adelantó la posibilidad de tener sedes en otras ciudades para acercar los servicios del Fondo de Créditos a aquellos emprendedores que no tienen una conectividad tan fluida para generar sus proyectos. De este modo, precisó el desafío de instalar sedes en San Vicente para la zona oriental y Puerto Rico. Estas se complementarán a las ya existentes en Oberá y Eldorado.En cambio, el presidente del Fondo de Créditos, Horacio Simes reconoció que los nuevos programas y líneas de financiamiento responden a una visión de economía del conocimiento y la innovación. “Son solo el inicio de lo que está por venir en el Fondo de Créditos”, puntualizó Simes y agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial a las propuestas.En la recorrida también estuvieron presentes, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el ministro de Hacienda, Adolfo Sáfran; el presidente de la Confederación Económica de Misiones CEM. Alejandro Haene y miembros del equipo técnico del Fondo de Créditos.Nuevas perspectivas y líneas de financiasiónLos anuncios hechos este martes forman parte de un relanzamiento del Fondo de Crédito con una mirada pos pandémica. Todo ello con instalaciones con espacios reestructurados con oficinas modernas, inteligentes y espacios de coworking. Esto ayudará a tener mayor cercanía con los emprendedores y sus proyectos. Además, para lograr mayor territorialidad, el Fondo cuenta con dos sedes en el interior de la provincia, una en Oberá para la zona centro y otra en Eldorado para la zona norte.Específicamente, el relanzamiento de nuevas ofertas crediticias, se presentó el Programa Economía del Conocimiento. La iniciativa contiene una línea para Empresa Modelo – Franquicia, con el objetivo de promover la conversión de emprendimientos locales en franquicias y acompañar la instalación de empresas franquiciadas en Misiones. La otra, es la línea de Trabajadores de Oficios certificados que busca acompañar el proceso de adquisición de herramientas y maquinarias de trabajo para oficiales egresados de cursos de formación. Inclusive, se le suma la línea de Formación de Profesionales que otorga a financiamiento de cursos de posgrados para promover la mejora técnica y científica del capital humano en la provinciaA todo esto, se suman las propuestas del Programa de Economía del Comercio (Retail) y la Industria con una línea para Centro Comerciales, Culturales y Recreativos Abiertos. Tal acción se orienta a la promoción de la las actividades culturales y recreativas, y del comercio en espacios urbanos abiertos. Y por último se encuentra el Programa de Cadenas Productivas de Valor con una línea para la Cadena de Valor Agropecuaria y Forestal dirigido a emprendimientos ganaderos, frutihortícolas o forestales.