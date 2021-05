Posadas: proponen eliminar el SEM y las fotomultas











Desde el sublema Adelante Vecinos, proponen eliminar el SEM (Sistema de Estacionamiento Medido), de Posadas así como las fotomultas, las razones, para el candidato a concejal Richard Mattoso, son simples "desde que se aplicaron esos sistemas no se vio que mejore el tránsito ni se reduzcan accidentes, solo que se generó un gran esquema de recaudación que aún no queda claro a dónde va a parar".















"La implementación del SEM hizo del centro de Posadas un espacio de estacionamiento elitista, donde sólo el que puede pagar tiene derecho a dejar su vehículo, y con una lista de excentos amigos del poder, perjudicando a las familias de los barrios que tienen vehículos modestos y a veces deben ir al centro para hacer gestiones, incluso vinculadas a la salud, y deben estacionar fuera de las cuatro avenidas porque no les alcanza para pagar el estacionamiento medido", recalcó el candidato a concejal.









Mattoso además enfatizó en que "el sistema está a cargo de una empresa para la cual de manera subsidiada terminan trabajando todos los inspectores de tránsito, que en vez de hacer su trabajo en el ordenamiento del tránsito, andan controlando qué auto tiene o no activado el SEM".









También, el candidato del sublema Adelante Vecinos insistió en la mecesidad de dar de baja "el sistema sumamente arbitrario y meramente recaudatorio de las fotomultas en los semáforos de Posadas, las infracciónes de tránsito para el Estado se convirtieron en un negocio y no en un esquema de prevención como debería ser, de hecho siguen los mismos índices de siniestros viales y fallecidos, que demuestran la ineficacia del sistema, y, otra vez nos preguntamos... a dónde va lo recaudado, porque nunca rinden cuentas".









"Las fotomultas ilegales que instaló el gobierno provincial en la ciudad hace que los ciudadanos tengan multas de hasta 400 mil pesos que se le hace imposible pagar al vecino posadeño, y ya se demostró en muchos casos que las imágenes no correspondían a lo penalizado, y esto en un momento tan sensible de la economía familiar debe tener un punto final", concluyó Mattoso, quien además cuestionó la falta de sensibilidad "por parte de las autoridades, que piensan en recaudar a como de lugar, pero sin pensar en el daño que generan, mientras los accidentes siguen, pero para eso no tienen tiempo de pensar en soluciones".