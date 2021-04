UltimoMomento : El 30 de abril finaliza la concesión de la Hidrovía Paraná- Paraguay, la principal vía logística de las exportaciones argentinas

La referida importancia geopolítica de la hidrovía se expresa en el interés internacional que despierta en empresas de diversos países. Desde Bélgica, además de la actual concesionaria a cargo del dragado, Jan de Nul, mostró interés la firma Dredging International. Y desde Holanda, se pusieron en carrera para la nueva licitación otras dos empresas del sector: Boskalis (que brinda servicios con dragas en la zona de la Isla Martín García) y Van Oord.El remolcador Brutus es uno de los barcos que está prestando servicios de remolques en la Hidrovía del Río Paraná.Además, la empresa China Communications Construction Company (CCCC), se presentaría a la licitación a través de su filial Shangai Dredging Company. La potencia oriental ya ha demostrado que considera a la Argentina como un país complementario ante sus crecientes necesidades de abastecimiento alimentario.Desde hace años, los chinos vienen invirtiendo en países productores de agroalimentos. En ese marco se inscribe la adquisición, en 2014, de Cofco -hoy uno de las mayores agroexportadoras argentinas- y el actual interés por instalar granjas de producción porcina. Ahora también, el creciente gran actor del comercio mundial quiere ampliar su posicionamiento en la hidrovía, para manejar tanto volúmenes de producción como de logística.Qué pasa el 1° de mayo, inquietud de los trabajadoresFrente a la inquietud de todos sobre el inminente fin de la concesión, desde el Gobierno aseguran que va a estar garantizada la transición, pero no definen cómo.Entre las muchas cuestiones en duda, están los empleos de quienes trabajan en esa actividad. Por eso, los 800 afiliados al Sindicato de Dragado y Balizamiento realizaron un paro el viernes último en reclamo de garantías para la continuidad laboral ante el fin de la concesión de la hidrovía.El paro fue convocado por la "incertidumbre" laboral, y culminó tras la conciliación obligatoria dictada por Transporte. El secretario general del Sindicato, Juan Carlos Schmid, se manifestó con expectativas positivas porque las autoridades preparan un acuerdo que "compromete a los adjudicatarios de la licitación a incorporar a la totalidad de los trabajadores". Aunque advirtió que de no haber una solución "el gremio tiene previsto un paro de 48 horas" para esta semana.El gremio tiene una buena relación con la patronal, fue uno de los primeros que acordó paritarias, pero realizó un paro como mensaje al Gobierno, en reclamo de previsibilidad. Piden “garantía a los trabajadores de la actividad que estuvieron operando desde el principio de la pandemia asegurando el calado y la señalización en medio de la más pronunciada bajante”.Y advirtieron que “ahora el río Paraná está creciendo y ello implica arrastre de sedimentos lo que seguramente modificará las alturas determinantes en los pasos críticos de la vía fluvial, corriendo peligro de varaduras. La ruta de navegación tiene más de 1200 señales entre boyas, balizas e instrumentos de última generación vital para el tráfico de ultramarinos y trenes de barcazas”.Esquema de una draga de succión por arrastre (Imagen. Consultora Latinoconsult SA)Más allá de que ya se descuenta que no se llegará al 1° de mayo con una nueva concesión por licitación, los trabajadores buscan asegurarse que mientras se tramite la nueva licitación se sostenga la operatoria actual. Creen que lo más probable es que se prorrogue la modalidad vigente, al menos en sus aspectos operativos y en relación a la continuidad de los servicios y los empleos.Los cuatro modelos alternativos posibles son las siguientes:1) Prórroga del contrato actual2) Estatización de la obra y operaciones3 Adjudicación directa, sin licitación, a otro consorcio, u operadores privados segmentados.4) Nueva licitación (no hay tiempo para hacerlo antes del 30 de abril, lleva meses, por lo cual el principal objetivo ahora es garantizar una transición ordenada.De cualquier modo, sobran argumentos para considerar a la Hidrovía como la obra pública más importante del país. Y su presente y su futuro es prioritario para el impulso a las exportaciones que definen como estratégico desde el Gobierno.El tiempo corre. Y no es bueno cuando lo importante es también urgente.Fuente Nota Clarin