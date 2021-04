Cooperativas eléctricas recordaron que facturas de abril tendrán subas

Desde la CELO de Oberá remarcaron que será del 3% para usuarios residenciales y cercano a un 80% para grandes consumidores.







Con la confirmación en el Boletín Oficial publicado el pasado lunes, se encuentra en vigencia el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica para EMSA y las cooperativas, mediante la resolución N°285 del Ministerio de Hacienda de Misiones. La medida que deriva de una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación y debe trasladarse a las distribuidoras provinciales, establece un fuerte incremento para los grandes consumidores desde el 1 de abril.Por ello, desde la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), reconocieron que las facturas de abril, que se pagan a través de la entidad, contendrán la suba. Al respecto, Pedro Andersson, presidente de la CELO, expresó que “el porcentaje de aumento para usuarios residenciales será del 3%”, mientras que para los grandes consumidores se acercarían a un 80% de incremento.Según informaron desde meridiano55.com , Andersson aclaró que esto no implica mayor ingreso para la cooperativa. “Sólo recaudamos como agente de retención para pagarle a EMSA, lo que sí nos queda es por concepto de acciones, el 15%”.Al mismo tiempo, apuntó que de las empresas consideradas como grandes consumidoras en Oberá “7 de ellas trabajan 7 u 8 meses por año, y las otras (3) el año entero”.“El servicio de energía eléctrica nos sigue dando pérdidas, pero equiparamos con los sectores con los que sí se recauda y nos permiten seguir. Si solamente trabajáramos con energía tendríamos una pérdida mensual de 30 millones de pesos”, aseguró.Cabe recordar que a nivel provincial se estima que son alrededor de 80 las grandes empresas alcanzadas, quedando exceptuadas las del rubro turístico en Puerto Iguazú, a las que el Gobierno otorgará una subvención.El nuevo cuadro tarifario en Misiones determina una suba del 3% en las tarifas para clientes residenciales, mientras que para empresas e industrias, consideradas grandes usuarias, las alzas llegarán al 54% en los casos que se conectan a baja tensión, 74% en los de media tensión, y 78% en los de alta tensión.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el asesor de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM) Daniel Marcón, expresó: “Esta es una quita de subsidios con impacto importante a nivel mayorista, que lo que hace es llevar a valores un poco más cercanos al verdadero costo de la generación, por toda la energía que vaya a los usuarios que tienen más de 300 kilowatts de potencia instalados. Son los grandes usuarios que no compran al mercado eléctrico mayorista en forma directa”.En relación a las complicaciones que atraviesan las cooperativas eléctricas, remarcó que “la preocupación para subsistir en el sector es muy grande. Hay un retraso tarifario importante. La Provincia está haciendo un gran esfuerzo para que eso no impacte tan negativamente”.“A nivel nacional, en distintos distritos se aprobaron incrementos importantes. En casi todas las provincias se ha practicado esto”, dijo y agregó: “La Nación no pretende de alguna manera arreglar las deudas que tienen los distribuidores con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), pero sí que de ahí en adelante puedan pagar las facturas. Para poder pagar las facturas el valor agregado de distribución tiene que ser personal, entonces las provincias que tienen estudios tarifarios y actualizaciones van determinando sus aumentos”.Ante esto advirtió: “Nosotros ese estudio no lo tenemos, entonces se requiere una serie de información adicional para que se tome la decisión de subir la tarifa en lo que se considere, y sobre eso no hay noticias. Pero debería ser una suba razonable desde todo punto de vista, tanto para el distribuidor por su servicio como para la gente que tiene que pagar, y eso en realidad es muy difícil”.Por otro lado, Marcón manifestó: “La Provincia ha dado a las cooperativas la posibilidad de un descuento del 17%, de manera provisoria en un sistema puente para poder seguir avanzando, dado que los costos laborales y los costos de los materiales e insumos han subido demasiado, siendo que la tarifa está prácticamente congelada, para todos, desde noviembre del 2019”.