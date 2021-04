Calendario de pagos de la Anses para este jueves











La Anses informó que este jueves 8 se abonan Pensiones No Contributivas y Asignaciones de Pago Único.



Pago del primer bono de 1500 pesos





Al aumento del 8,07 por ciento vigente desde marzo, este mes se suma el pago del primer bono de 1500 pesos para los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con ingresos de hasta 30.856 pesos. El segundo se abonará durante el próximo mes. De esta forma, el haber mínimo será de 22.071 pesos en abril y mayo. El Estado, así, realizará una inversión de 14,4 mil millones de pesos (por abril y mayo) para proteger los ingresos e impulsar el consumo.





Pensiones No Contributivas



Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de abril con documentos terminados en 6 y 7.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.



Asignaciones de Pago Único





Desde hoy y hasta el 12 de mayo, se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las terminaciones de documento.