Toque de queda en La Pampa, Chaco y Santiago del Estero: qué está prohibido en cada provincia

Tres gobernadores impusieron medidas restrictivas. El Presidente se reunirá antes del fin de semana con Kicillof y Rodríguez Larreta para analizar cambios en AMBA.















En sintonía con los dichos del presidente Alberto Fernández, quien mostró su preocupación por el aumento de casos de coronavirus y adelantó que podría volverse a una cuarentena estricta en caso de que no bajen los contagios, tres gobernadores decidieron anunciaron la puesta en marcha de un toque de queda sanitario.

Se trata de Chaco, La Pampa y Santiago del Estero, que en líneas generales apostaron por la restricción del horario de circulación, la reducción del horario de las actividades gastronómicas, la suspensión de los encuentros sociales y la exigencia de un PCR negativo, entre otras medidas.

La decisión, que ya venía siendo evaluada desde la semana pasada, rige desde ayer La Pampa; mientras que en en Chaco será a partir de mañana y Santiago del Estero desde el 9 de enero.

De acuerdo a los primeros relevamientos locales, en La Pampa la población acató las normas y no se produjeron incidentes ni desmanes durante la primera jornada del toque de queda sanitario. A pesar que su implementación resultó antipática en la ciudadanía, que disfrutaba de distintas actividades veraniegas y al aire libre, la mayoría entendió que se tratan de medidas para evitar que haya mayor expansión del virus y se estrese el sistema de salud.

Para evitar la llegada de la segunda ola de COVID-19 en su provincia, el gobernador Sergio Ziliotto restringió hasta el 18 de enero el horario para la circulación en toda la provincia, redujo la extensión horaria de las actividades gastronómicas y resolvió continuar con la suspensión de los encuentros sociales, a raíz del crecimiento exponencial de casos de coronavirus (151 muertos y 11.828 infectados).

La población tiene prohibido circular entre la 1 y las 6:30 horas, con excepción de trabajadores esenciales. Se extendió la suspensión de los encuentros sociales y se determinó que todas las actividades finalicen a las cero horas, con la extensión de 30 minutos para los locales gastronómicos.

En tanto, los comercios pueden funcionar de lunes a miércoles hasta la medianoche, y de jueves a domingo hasta las 2, aunque la actividad debe cesar una hora antes para permitir el desplazamiento del personal.

Toque de queda en Chaco desde mañana

Desde el 6 hasta hasta el 21 de enero, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, prohibió la circulación de bienes y personas desde la hora cero hasta las 6 de cada día, salvo por razones de salud, seguridad o por tener un turno o permiso para circular expedido por la plataforma Tu Gobierno Digital”.

Asimismo, anunció que se restringe la permanencia y circulación en espacios públicos, autorizadas hasta las 22 de cada día, así como de espectáculos públicos y actividades recreativas no deportivas.

Los eventos sociales de hasta 100 personas, que habían sido autorizados en un decreto, quedaron suspendidos. Asimismo, se desalentó la actividad física deportiva grupal, en espacios abiertos o cerrados públicos o privados. Y también quedaron suspendidas las competencias o actividades con asistencia de público.

Además, se establecerán puestos de controles en los puntos limítrofes de la Provincia, así como en los ingresos de las localidades, a fin de generar un registro y seguimiento de las personas que circulen por la provincia. Y como medida especial, durante los días sábados y domingos no se permitirá la circulación entre localidades.

Santiago del Estero, con más controles de ingreso

A diferencia de lo que sucede La Pampa y ocurrirá en Chaco, donde apostaron por los horarios de circulación y dieron marcha atrás con algunas actividades, en Santiago del Estero implementarán a partir del 9 de enero distintas medidas para controlar el ingreso de personas a la provincia.

En ese sentido, el Comité de Emergencia Provincial, aclaró que el convenio de libre circulación entre la provincias del NOA (alta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán) sigue vigente y por lo tanto no se exigirá hisopado con resultado negativo.

El resto, en cambio, tendrá que presentar un PCR negativo (de hasta 72 hs. cómo máximo de realizado) más la declaración jurada o instalar registrándose en la APP Cuidarse.

En el caso de los pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizará el mismo en forma gratuita a su arribo en el aeropuerto (más declaración jurada o APP). Y si un residente santiagueño necesite trasladarse a una provincia que no participa del acuerdo turístico (como Córdoba, Santa Fé, por ejemplo) podrá hisoparse antes de salir de la provincia de manera gratuita y reingresar al territorio en un plazo no mayor a 72 horas.

Mientras estos tres distritos ya tomaron decisiones firmes para evitar una segunda ola de contagios, como sucede en Europa, en la provincia de Buenos Aires aún lo están evaluando pero todo indica que “tomarán medidas fuertes”, como lo adelantó el viceministro de Salud, Martín Kreplak.

“No nos gusta tomar medidas antipáticas, pero hay que tomar medidas fuertes y efectivas”, alertó el funcionario ante la suba contínua de casos desde el fin de semana largo del 8 de diciembre. Las definiciones al respecto serían tomadas en el transcurso de esta semana, mientras los intendentes de la Costa Alántica aguardan que esas decisiones impacten lo menos posible en sus economías regionales.