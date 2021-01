Anses Posadas denunció en la Justicia estafas que se realizan con promesas de casas Procrear en Facebook











El titular del Administración Nacional de Seguridad Social en Posadas, Mario Esper Perié, denunció ante la justicia que utilizaron su nombre e imagen para realizar estafas a través de Facebook, ofreciendo viviendas del Procrear. La modalidad consiste en la supuesta posibilidad de “conseguir la casa propia”, por un monto de dinero pactado con el gestor.



Esper advirtió a la ciudadanía que este tipo de publicaciones no tiene nada que ver con la institución, negó cualquier vinculación con estas publicaciones y explicó que el proceso de adquisición de las casas Procrear no funciona de esta forma. El mecanismo de inscripción para solicitar beneficios o créditos es únicamente a través de la página oficial de Procrear, y se trata de un trámite personal y privado. Luego de la inscripción se verifican sus datos, la página de Anses se vuelve a comunicar para confirmar si quedó o no dentro del grupo de solicitantes que pasan a la siguiente etapa, que es la de sorteo por la televisión pública. Una vez que se sabe quienes son los ganadores de este sorteo, recién allí el banco hipotecario se comunica con la persona.