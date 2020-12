Stellato y Herrera encendieron los árboles de navidad

El Intendente Leonardo Stelatto junto al Gobernador Oscar Herrera Ahuad y el Vicegobernador Carlos Arce, encendieron este martes los tradicionales árboles de Navidad.El coronavirus no ha podido paralizar estas tradiciones y las coloridas luces en las plazas San Martín y 9 de Julio, anuncian la pronta llegada de las celebraciones. El jefe comunal no pudo evitar las referencias a un año difícil para toda la sociedad, pero también con palabras de esperanza brindó un mensaje a la sociedad: “Sin dudas, será una Navidad diferente, pero tenemos que ser optimistas, tener mucha fe y tratar de que el año 2021, sea mucho mejor. Queremos que la Navidad sea para todos, estamos desarrollando un plan coordinado para que cada barrio tenga su propio arbolito y que llegue el espíritu navideño”.“También, es momento de hacer balances: hubo cosas que hemos hecho bien, y otras que quedaron pendientes, seguramente. Fue un año difícil, complejo, pero se hicieron muchas cosas y lo importante es que pudimos cuidarnos entre todos, y que tenemos un buen sistema de salud que nos permite justamente tener esta apertura hacia ciertas actividades. Ya hemos hecho algunas extensiones de horarios, iremos evaluando otras que todavía no se han abierto”, agregó Stelatto.Asimismo, el Intendente exhortó a la ciudadanía a continuar con las medidas de prevención de Covid-19: “debemos seguir respetando los protocolos, para poder continuar disfrutando de la ciudad durante el verano y de todos sus atractivos. Es importante la actividad turística que se refleja en los visitantes que se acercan. Sin embargo, hay que cuidarnos entre todos, no bajar la guardia”, enfatizó el intendente.

Primeramente, la plaza San Martín fue el epicentro que reunió a las familias y las autoridades bajo sentimientos de amor y unidad, propios de esta época del año que estuvo marcada por el distanciamiento social y barbijos. Allí, cerca de las 19:30, se presentó la segunda edición de Posadas Mágica impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y acompañada por el Municipio, que impulsa diferentes atractivos mientras los ciudadanos realizan sus compras. La estructura inaugurada, que cobra vida cada fin de año, junto a la figura de Papá Noel, se suman a las ya dispuestas en toda la capital misionera para celebrar el espíritu navideño. La música del grupo vocal Enarmonía amenizaron la ceremonia y dieron inicio a los festejos.Posteriormente, la comitiva de la que también formó parte el diputado nacional Ricardo Wellbach, integrantes del Gabinete municipal, autoridades provinciales, Facundo Sartori, presidente del Concejo Deliberante de Posadas, autoridades del CCIP y del Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC), entre otros, se dirigió a la plaza 9 de Julio.Allí, junto a los villancicos navideños de los Grillitos Sinfónicos se aguardó la llegada de los funcionarios quienes se trasladaron caminando y dialogando con los vecinos. El evento se inició con la bendición de Alonso Freiberger, párroco de la Iglesia Catedral “San José”. Minutos después, luego de un conteo regresivo, el Intendente, el Gobernador y el Vicegobernador, encendieron las luces de la estructura imponente que se encuentra en la esquina de las calles Bolívar y Colón, sumado al pesebre y demás ornamentaciones que transmiten amor, paz y mucha alegría para aquellos que transitan por este simbólico espacio posadeño.