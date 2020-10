Violencia de género: en las últimas 24 horas arrestaron a tres jóvenes por agredir a sus parejas en la Provincia











El primer procedimiento se realizó ayer por la tarde, en la Picada Progreso de localidad de Piñalito Norte. Allí, personal de la comisaría local detuvo a Luciano G. de 27 años, quien amenazó e intentó agredir a su concubina de 20.



El hecho se conoció a raíz de un llamado telefónico a la dependencia por parte de la víctima, quien manifestó que su pareja ingresó a su casa en evidente estado de ebriedad, con intenciones de agredirla.





Inmediatamente, los policías fueron hasta su domicilio y arrestaron al joven, quien todavía se encontraba en la morada.









En tanto, que este miércoles por la mañana en el barrio Hermoso de Posadas, efectivos de la comisaría 8va detuvieron a Luciano G. de 22 años, acusado de amenazar con un cuchillo a su ex concubina de 16 y a su abuela de 63.



Fue a raíz de un llamado proveniente del Centro Integral de Operaciones (CIO-911), que los uniformados acudieron al citado barrio, donde manifestaron que se estaría produciendo un hecho de violencia familiar.



En el lugar, tras conversar con las damnificadas, manifestaron que el violento luego de la amenaza se dio a la fuga. Minutos después, terminó detenido cuando intentaba ocultarse en un inquilinato. En su poder, se incautó un cuchillo.









Finalmente, un par de horas más tarde, nuevamente en la Capital pero esta vez en el barrio A 3-2, integrantes de la División Investigaciones de la Unidad Regional X atraparon a Germán C. de 24 años, el joven está acusado de agredir a su ex pareja en reiteradas ocasiones.



La denuncia por las agresiones, fue radicada por el padre de la víctima, quien relató que en distintas ocasiones la pareja de su hija, Germán, la agredía físicamente y la maltrataba.



Fue por ello, que esta mañana, una comisión encubierta realizó un operativo de captura en inmediaciones al domicilio del violento, quien finalmente terminó arrestado.











En todos los casos, los detenidos fueron alojados en sede policial y puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción correspondientes. En tanto, que las víctimas fueron asistidas por un gabinete interdisciplinario compuesto por profesionales de la Policía.