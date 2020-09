Denuncian a intendente por vender terreno fiscal

Una vecina, identificada como Sonia Wiedmayer de 35 años, denunció al actual intendente de Olegario V. Andrade, Gustavo Nevel, por la supuesta venta de un terreno fiscal y la demolición de una vivienda.

Los hechos se habrían registrado en el 2016, según consta en la presentación judicial, año en el cual la damnificada habría efectuado en cuotas el pago de $30 mil por un predio.