-La Maestría y Especialización en Abordaje Familiar Integral abren su inscripción 2020-

La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones informa que se encuentra abierta la inscripción cohorte 2020, a las carreras de Maestría y de Especialización en Abordaje Familiar Integral, hasta el mes de julio inclusive.



Las mismas están destinadas a profesionales con título de grado o nivel no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo, en carreras de Ciencias Humanas y Sociales, afines u otras disciplinas, a quienes interese la temática Familias.Ambas carreras de posgrado cuentan con la aprobación de la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y brindan oportunidad para el fortalecimiento de la formación a los profesionales que trabajan con familias, o desean contar con mayores herramientas teóricas y prácticas en esta área.Cabe destacar que su objetivo principal es aportar al campo de la investigación e intervención profesional con las familias, generando la producción de conocimientos para un abordaje integral.Asimismo, tiene como objetivos específicos: a) contribuir a la construcción de perspectivas integrales y complejas en torno a los procesos sociales contemporáneos y su incidencia en la vida cotidiana de las familias; b) promover la comprensión de las organizaciones familiares, en clave de género y derechos humanos; c) fortalecer conocimientos y habilidades para el trabajo con familias en el marco de los nuevos escenarios del ejercicio profesional, entre otros.Por otra parte, es importante destacar que dicha propuestas académicas cuentan con una reconocida planta docente, especialistas de varias disciplinas (Trabajo Social, Historia, Antropología, Derecho, etc.), que enriquecen la perspectiva y la formación teórica-práctica de los cursantes.Para inscripción y consultas comunicarse al correo electrónico: fliageneroyddhh@hotmail.com