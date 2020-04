Las pruebas de una droga contra el COVID-19 en EEUU, en las tapas de los diarios del mundo





Mirá las portadas de los principales medios gráficos internacionales de este jueves 30 de abril.



ESTADOS UNIDOS. Tapa del diario Boston Globe del 30 de abril de 2020.ESTADOS UNIDOS. Tapa del diario Washington Post del 30 de abril de 2020.ESTADOS UNIDOS. Tapa del diario New York Times del 30 de abril de 2020.AUSTRALIA. Tapa del diario The Australian del 30 de abril de 2020.REINO UNIDO. Tapa del diario The Guardian del 30 de abril de 2020.FRANCIA. Tapa del diario Le Monde del 30 de abril de 2020.ESPAÑA. Tapa del diario El País del 30 de abril de 2020.