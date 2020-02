El Gobierno analiza cambios en el régimen de descanso para los choferes de micros





El ministerio de Transporte determinará cuál es la mejor opción para mejorar la seguridad en colectivos de larga distancia.

Debido a la gran cantidad de accidentes involucrando a micros de doble piso y ante la falta de medidas adoptadas en materia de seguridad vial en los últimos años, desde el Gobierno analiza cambiar el régimen de descanso de los choferes.“Tuvimos la primera reunión en la que formamos un equipo técnico y esperamos en el corto plazo evaluar cuál es la mejor opción para que los choferes trabajen en condiciones dignas y, sobre todo, poder brindar mayor seguridad para los pasajeros.", aseguró Mario Meoni, ministro de Transporte.Transporte creó la Comisión de Evaluación de la Jornada de Trabajo en el Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros para el análisis del régimen de descanso de los choferes. Tras un período de evaluación, la comisión elevará las recomendaciones pertinentes.

De la reunión participaron Marcelo Belloti, Secretario de Trabajo; Carlos Sánchez, subsecretario de Fiscalización del Trabajo; Marcelo Domínguez, de la Superintendencia de Riesgo.La semana pasada, Esteban, un chofer de larga distancia, denunció que lo echaron porque se negó a a salir a la ruta por falta de descanso.Según aseguró el marplatense de 48 años, el hecho sucedió el pasado 15 de enero cuando estaba regresando de San Clemente del Tuyú a Mar del Plata.“Cuando llegué a Villa Gesell tuve que cambiar de micro porque se llenó de pasajeros y, el que me dieron, estaba roto. Entre una cosa y otra me terminé acostando a las 3 de la mañana”, repasó. Para el día siguiente, el hombre tenía previsto un viaje a las 7, pero como sólo había dormido cuatro horas, se negó a salir a la ruta.Esteban contó que tras el episodio lo tildaron de “problemático” y lo despidieron sin causa. Enseguida interpuso un recurso de amparo para que la empresa, donde trabajó once años, le devolviera el puesto. “Yo necesito volver a trabajar”, sostuvo.

En varios de los casos de accidentes ocurridos en los últimos meses, los choferes se quedaron dormidos en la ruta y esto reabrió el debate de las condiciones en las que trabajan y el peligro que corren los pasajeros.