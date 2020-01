Trump advierte a Irán que tiene 52 sitios en mira si ataca a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán que tiene en el punto de mira 52 sitios que los atacará "muy pronto y muy duro" si hay ataques contra EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado de que tiene en el punto de mira 52 sitios en Irán y los atacará "muy pronto y muy duro" si Teherán actúa contra personal o bienes estadounidenses.

En un tuit en el que defendió el ataque con dron llevado a cabo el viernes en el que Estados Unidos mató a un alto general iraní en Irak, Trump dijo que el 52 corresponde al número de rehenes que durante más de un año hubo en la embajada estadounidense en Teherán desde finales de 1979.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....