Tensión en Venezuela: el chavismo desplazó a Juan Guaidó

Fue reemplazado por Luis Parra. La oposición denunció que la Policía Nacional Bolivariana impidió el ingreso de numerosos legisladores de su bloque a la sede de la Asamblea Nacional.El diputado Luis Parra, antiguo opositor señalado como partícipe de un escándalo de sobornos, fue designado hoy presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela para suceder a Juan Guaidó, con los votos de los legisladores chavistas y de los disidentes de la oposición.Parra fue designado en una sesión a la que el grueso de la oposición calificó como irregular, después de denunciar que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), controlada por el chavismo, impidió el ingreso de numerosos legisladores de su bloque a la sede de la AN.De hecho, el hasta ahora presidente de la AN y mandatario interino de la república designado por el parlamento, Juan Guaidó -uno de los diputados que no pudo ingresar al recinto de sesiones-, afirmó que se produjo "un golpe de estado parlamentario", según el diario digital El Pitazo.