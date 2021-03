Un veterano de Malvinas mató a tiros a una pareja de ladrones en Moreno





La noche empezó entre emergencias médicas y corridas. Un hombre, veterano de la Guerra de Malvinas, salió de madrugada por una urgencia familiar. Entre idas y vueltas, según su testimonio, intentaron asaltarlo: mató a una pareja y quedó detenido. Investigan si cometió exceso en la legítima defensa.



Se llama Claudio, tiene 60 años y este martes, a las dos, salió en su camioneta, una Toyota Hilux, para ver a su hijo, que vive apenas a unas cuadras de su casa de Moreno y estaba tan descompuesto que decidieron llevarlo de urgencia al hospital. Antes, Claudio debía regresar a buscar a su esposa para que se quedara cuidando a sus nietos.



En el camino, según pudieron reconstruir, una camioneta Renault Kangoo empezó a seguirlo. Logró evadirlos y refugiarse en su casa, en Teniente Camilli e Italia. "No salgas", llegó a decirle a su esposa mientras buscaba su arma.



Claudio es un militar retirado, desde 1993, con último destino en Campo de Mayo y ex combatiente de Malvinas.



Cuando salió, el hombre vio a una pareja arriba de la camioneta utilitaria color bordó. No está claro qué ocurrió en ese momento porque no se encontraron -todavía- vainas ni armas que probaran que allí hubo un enfrentamiento.



Lo cierto es que el veterano disparó su pistola, una Browning calibre 9 milímetros, contra el vehículo. Los presuntos ladrones escaparon hasta que el conductor se desvaneció y chocó contra un portón en Camilli y Nicaragua.



Hubo dos llamados al 911, uno de una vecina de la casa del jubilado y otro del que detectó el impacto contra su casa. Fue así que los investigadores conectaron los hechos y llegaron a Claudio.



La camioneta en la que circulaban los ladrones tenía pedido de secuestro, confirmaron fuentes judiciales. Uno de los impactos de bala estaba en la parte trasera y los vidrios estallados en la ventanilla izquierda.



Adentro, los cuerpos de Priscila Sofía Trigo (28) y Nicolás Gabriel Villalba (21), ambos con varios antecedentes penales, según Télam.



El hombre, confirmaron fuentes judiciales, tenía un impacto en la axila y la mujer en la mano derecha, la pierna izquierda y en el pecho.



Trigo tenía pedido de captura por el delito de "robo calificado por el uso de armas y robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública". Lo mismo ocurría con Villalba, que tenía un prontuario de "robo agravado": había recuperado la libertad hacía tres meses.



La investigación quedó en manos de la UFI N° 3 de Moreno, a cargo de la fiscal Luisa Pontecorvo, que dispuso la detención del militar retirado. La causa fue caratulada como "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego".



En principio, el hombre declarará mañana para dar su versión de los hechos. Mientras tanto, la Policía busca imágenes en cámaras de seguridad públicas y privadas para intentar establecer qué ocurrió cuando empezaron los disparos.



Es que ni en la camioneta de los asaltantes, ni en el recorrido hasta que chocaron, han encontrado armas con las que pudieran haber amenazado a la víctima del intento de robo.



Tampoco hallaron casquillos ni elementos que hubieran referido a un tiroteo o una amenaza que justificara los disparos del veterano. Por eso, sospechan, el hecho podría estar enmarcado en un intento de robo y un exceso en la legítima defensa.



El único testimonio que corrobora la historia -hasta el momento- es de la esposa del veterano, que presenció la escena. Además, indicaron que no llamaron al 911 por la crisis médica que atravesaba el hijo del matrimonio. Ahora constatarán si es correcto que tuvo que recibir asistencia médica por una peritonitis, tal como habían relatado después del hecho.



A la espera del resultado de las pericias y los rastrillajes, la fiscal Pontecorvo indagará al hombre este jueves al mediodía, para establecer si se trató de un caso de justicia por mano propia.