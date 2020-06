Apóstoles: Ante el irregular suministro de agua, 500 familias del barrio Chesny improvisan redes con mangueras















POSADAS : Son muchos los barrios de varias localidades de la provincia que carecen de agua potable, y que se siente más en estos tiempos de pandemia por el Covid-19. Es el caso preocupante del barrio Chesny, de Apóstoles, donde 500 familias sufren la falta de regularización del agua.

Esta preocupación transmitida al diputado Martín Sereno (Frente Popular Agrario y Social) lo llevó a elaborar un Proyecto de Comunicación en el que solicita al Poder Ejecutivo que a través del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), arbitre medidas para brindar provisión regular de agua potable en el barrio Chesny.También pide informes sobre qué gestiones se realizaron desde esos organismos del Estado, de la Cooperativa Cospal y desde el Municipio; qué presupuestos se ejecutaron, y las razones por las que no continuaron las acciones para concluir las obras de red.

“Estuvimos en el barrio y tanto nuestros compañeros y compañeras, militantes populares, como el resto de las familias que habitan el barrio, nos manifestaron esta demanda que consideramos justa y urgente.

Hoy más que nunca es indispensable asegurar este derecho básico para cumplir con las medidas sanitarias y de higiene que nos demanda a todos y a todas la pandemia del Covid-19″, sostuvo el legislador al presentar su proyecto en la sesión virtual de la Legislatura provincial.









Mangueras de media pulgada viboreando en el barrio



El Chesny no tiene conexión regular de luz ni de agua, hace un tiempo se iniciaron las obras a las que se habían destinado presupuesto; pero luego se paralizaron, o según expresan algunos vecinos, “se redireccionaron” y el barrio no avanzó, lo que incide en la falta de provisión de agua a través de una red regular a las viviendas.

La infraestructura del barrio es muy precaria, y los vecinos tuvieron que improvisar redes con mangueras de agua que no alcanzan a cubrir las demandas para consumo de todos.

“Es insólito que las familias tengan que tirar mangueras de media pulgada durante cientos de metros, para tratar de abastecer de un poco de agua a todo un barrio.

Por eso insistimos que se tomen medidas para dotar del líquido vital a éstas 500 familias. Y también queremos saber qué pasó con los recursos destinados y por qué no se terminaron las obras.

Es verdad que cambió la administración municipal; pero tiene que haber archivos, documentación, información de qué hicieron las autoridades municipales anteriores, y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos con los recursos destinados a esta obra y garantizar el derecho humano a las familias del Chesny", señaló el diputado Sereno.









Falta de infraestructura en calles y veredas

Las olerías y huertas se proveen de agua mediante vertientes que consiguen luego de cavar no muy profundo en el suelo; la falta de infraestructura en el barrio en las calles y veredas, la deficiente recolección de residuos, la falta de redes regulares de energía eléctrica son un contraste muy evidente que al recorrer Apóstoles, se ven barrios de viviendas y residencias con mejores condiciones que se encuentran a pocos metros del barrio Chesny.



Muchas de las familias que habitan el barrio Chesny son trabajadoras productoras de la economía popular que realizan tareas en olerías, en merenderos, en asistencia comunitaria, en producción textil, artesanías y de alimentos sanos de la agricultura familiar.



Actualmente debido el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la mayoría no puede hacer changas y tareas y mermaron en gran medida su capacidad de cumplir con las demandas más básicas de sus familias.









“Sin agua es difícil cumplir con el aislamiento”El diputado del FPAyS hizo hincapié en la importancia de “cuidarnos y cumplir con el aislamiento y la cuarentena.



Por eso apelamos a que se comprenda que el acatamiento de estas medidas es casi imposible en la situación que viven muchos ciudadanos de nuestra provincia”.

Reiteró que para estos y estas misioneras es más complicado cumplir con el aislamiento, si en sus hogares sufren deficiencias tan básicas como abrir una canilla, y que salga agua para consumir, lavarse las manos, higienizarse y además para desarrollar actividades productivas que den sustento a las familias.



El legislador recordó que el Chesny forma parte de los 4419 barrios que fueron relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), que determinó que cuatro millones de argentinos y argentinas viven en barrios populares, es decir necesitan la regularización de las tierras que ocupan y los servicios de agua y energía eléctrica. "Esperamos que el Estado cumpla tanto en el Chesny como en otros varios que se encuentran en similares condiciones", reclamó Sereno.









